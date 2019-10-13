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Чому офісним працівникам варто вставати кожні 30 хвилин

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Офісним працівникам варто вставати з крісла кожні пів години - фото 1
Офісним працівникам варто вставати з крісла кожні пів години

Науковці розповіли, чому людям з сидячим способом життя та роботою потрібно вставати кожні 30 хвилин. Якщо зараз ви надто ліниво проводите час, то краще пройдіться.

Медики з Колумбійського університету в Нью-Йорку заявили, що не можна довго сидіти, і це дуже актуально для офісних працівників. Звісно ж, навряд чи у них є можливість зайнятись якимось видом спорту прямо на роботу, однак фахівці рекомендують підійматись з крісла кожні 30 хвилин. Навіть двохвилинні перерви та прогулянку до кухні, на вулицю чи просто по території будівлі допомагають нівелювати наслідки сидячого способу життя.

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"Будь-яка діяльність, у будь-якій формі та інтенсивності знижує ризики для здоров'я, пов'язані з тривалим сидінням", – наголошують учені. Вони пояснюють, що перебування на кріслі до 30 хвилин дозволяє знизити ризики передчасної смерті на 17%, а з якоюсь фізичною активністю показники сягають вже 35%!

Офісним працівникам варто вставати з крісла кожні пів години - фото 361332
Офісним працівникам варто вставати з крісла кожні пів години

Це підтвердила і статистика: люди, які сидять на одному місці понад годину, мають більшу ймовірність померти завчасно, аніж ті, хто періодично підіймаються з крісла.

Як ще врятуватись? Офісним працівникам найкраще компенсувати свій спосіб роботи швидкою ходьбою (5,6 км/год) або ж катанням на велосипеді (зі швидкістю у 16 км/год).

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Джерело: newsyou
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