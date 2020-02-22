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Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко

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Туристам у Марокко слід бути обережнішими - фото 1
Туристам у Марокко слід бути обережнішими

Якщо ви плануєте відправитися до Марокко, то не забудьте потурбуватися не лише про дешеві квитки та візу, а й ознайомитися з країною. Адже вона аж кишить "підводними каменями", які можуть зіпсувати вашу подорож. Розповідаємо про поширені помилки, яких припускаються туристи у Марокко.

Марокко вже досить давно є популярним туристичним напрямком, але 2020 рік стане найкращим часом для поїздки в цю країну. Пов'язано це з тим, що Марракеш став вперше в історії культурною столицею Африки, а отже в цьому році тут пройде безліч цікавих заходів. Однак, перш ніж почати збирати валізу, необхідно згадати про головні помилки, які допускають туристи, відпочиваючи в Марокко.

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Почнемо з того, що найчастіше мандрівники зовсім неправильно вибирають місце для проживання. Багато хто, не замислюючись, відправляється у пошуках дешевого варіанту на Airbnb – і це неточність номер 1. Адже за тією ж ціною практично завжди доступні ріади – традиційні марокканські будинки, побудовані навколо центрального внутрішнього двору з садом і фонтаном. Звичайно, вибір залежить від того, куди конкретно їдуть туристи. Наприклад, в Марракеші – найпопулярнішому місті Марокко – можна знайти все: від хостелів з номерами до 25 доларів США за ніч, до суперлюксових готелів з номерами за 3 000 доларів. Але, щоб зануритися у справжню марокканську атмосферу, потрібно неодмінно вибрати розміщення в ріаді.

Деякі мандрівники думають, що в Марокко, як і у всій Африці, цілодобово і цілорічно стоїть спека. І це ще одна помилка. Так, вранці тут взагалі досить холодно. Територія країни пролягає між горами і пустелею, і не випадково коливання температури часом досить екстремальні. Висновок: в поїздку завжди беріть кілька теплих речей.

Наступний пункт стосується жінок, причому, будь-якого віку. Пам'ятайте, в яку країну ви збираєтеся! І одяг в поїздку вибирайте відповідний: скромний, що закриває руки, ноги і, природно, груди.

У Марокко слід пам'ятати про різкі перепади температури - фото 387689
У Марокко слід пам'ятати про різкі перепади температури

Частиною культури в Марокко є торг у найширшому розумінні цього слова. Він тут всюди: і в магазинах, і на ринках. Рекомендуємо не бути скромними. Сміливо знижуйте ціни вдвічі.

Ще одна хитрість місцевих, або гачок для туристів: незнання правил користування таксі. У більшості водіїв немає лічильників, тому тут знову доведеться торгуватися. Радимо вам заздалегідь уточнити в готелі про приблизну вартість того чи іншого маршруту. І ще одне важливе правило, що стосується грошей. Завжди носіть з собою дрібні купюри. Вони потрібні в Марокко всюди. А на те, що місцеві дадуть вам решту з великої купюри, краще не сподіватися.

І ще кілька простих правил: під час поїздки користуйтеся послугами гідів, щоб уникнути проблем зі шлунком не їжте без розбору їжу від вуличних торговців, не ігноруйте запрошення-похід у хамам і дотримуйтесь елементарних заходів безпеки, щоб не стати жертвами шахрайства. І не дуже-то довіряйте "ввічливості" місцевого населення.

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Джерело: The Points Guy
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