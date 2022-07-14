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Як правильно видаляти файли: пояснення експертів

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Як правильно видаляти файли: пояснення експертів - фото 1

У Держспецзв'язку розповіли, як потрібно правильно видаляти файли та інформацію з гаджетів, щоб її не могли відновити. Читайте далі та дізнайтеся поради фахівців з кіберзахисту!

Щоб безпечно користуватися телефоном, інтернетом та іншими гаджетами, варто знати основи кіберзахисту.

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Видаліть окремі файли вручну:

  1. оберіть потрібний файл
  2. натисніть кнопку "Видалити"
  3. очистьте кошик через файловий менеджер (видалені файли можуть зберігатися в ньому до 30 днів)

Проте навіть у такому випадку деякі дані зможуть відновити. Тож варто ще скористатися програмами, які безповоротно знищують файли.

Як правильно видаляти файли: пояснення експертів - фото 509440

Скиньте систему до заводських налаштувань:

Android:

  1. зайдіть у "Налаштування"
  2. оберіть "Загальне керування"
  3. натисніть "Скидання"
  4. натисніть "Скинути до заводських налаштувань"

iOS:

  1. оберіть "Параметри"
  2. далі "Загальні"
  3. натисніть "перенести чи скинути iPhone"
  4. натисніть "Стерти весь вміст і налаштування"

Цей спосіб розглядайте в останню чергу, адже будуть видалені абсолютно всі дані та файли без можливості відновлення.

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