Як правильно видаляти файли: пояснення експертів

У Держспецзв'язку розповіли, як потрібно правильно видаляти файли та інформацію з гаджетів, щоб її не могли відновити. Читайте далі та дізнайтеся поради фахівців з кіберзахисту!

Щоб безпечно користуватися телефоном, інтернетом та іншими гаджетами, варто знати основи кіберзахисту.

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Видаліть окремі файли вручну:

оберіть потрібний файл натисніть кнопку "Видалити" очистьте кошик через файловий менеджер (видалені файли можуть зберігатися в ньому до 30 днів)

Проте навіть у такому випадку деякі дані зможуть відновити. Тож варто ще скористатися програмами, які безповоротно знищують файли.

Скиньте систему до заводських налаштувань:

Android:

зайдіть у "Налаштування" оберіть "Загальне керування" натисніть "Скидання" натисніть "Скинути до заводських налаштувань"

iOS:

оберіть "Параметри" далі "Загальні" натисніть "перенести чи скинути iPhone" натисніть "Стерти весь вміст і налаштування"

Цей спосіб розглядайте в останню чергу, адже будуть видалені абсолютно всі дані та файли без можливості відновлення.

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