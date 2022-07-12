У Мінцифрі розповіли, як розпізнати фейкове фото в інтернеті

Зображення легко підробити та в них легко повірити. Фейкові фото не всі можуть відрізнити одразу. Мінцифра стоїть на сторожі кіберзахисту й експерти розповіли, як ви можете самостійно розрізнити правдиве і неправдиве зображення!

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в мережі збільшилася кількість фейкових фото. Важливо вміти відрізняти правдиві зображення від створених штучно.

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Інструкція, як розрізнити фейкове фото:

Уважно подивіться на фото. Особливо зверніть увагу на перспективу, пропорції об'єктів, тіні, віддзеркалення, фокус зображення, контрастність і кольори. Важливим також є відповідність погоді, географічній топології, архітектурі, назві вулиць, номерам машин тощо. Кричуща назва чи підпис до фото – "шок", "сенсація", "терміново", "це фото видаляють звідусюди", "неймовірно" тощо. Це ознака маніпуляції, що вказує на більшу імовірність фейку. Перевірте ресурс, на якому це фото. Чи є схожі публікації із кричущими та маніпулятивними заголовками? Чи вказаний автор, першоджерело, додаткові матеріали. Перевірте фото через спеціальні програми. Google Search by Images, TinEye – допоможуть встановити першоджерело. Fotoforensics, Duplichecker – допоможуть дізнатися, чи були зміни з фоторедакторами, зчитають дані та додаткову інформацію.

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