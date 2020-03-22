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Як правильно сидіти за кермом: відеоінструкція, яка збереже ваше життя
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Правильна посадка за кермом – це не невловима матерія, а набір цілком конкретних і чітко визначених правил, які вироблені спеціально для того, щоб зробити керування автомобілем безпечним. Аби при їзді у водія не терпли суглоби, щоб він не втомлювався і щоб його не хилило на сон.
Звичайно, правильній посадці за кермом вчать в автошколі. Але, будемо чесні, чи багато середньостатистичний водій виносить знань після навчання? Тому в Jaguar вирішили вкотре нагадати всім водіям, як сидіти за кермом правильно, і за допомогою головного лікаря Jaguar Land Rover доктора Стіва Айлі створили відеоінструкцію з правильного положення водія в автомобілі.
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Ось на які моменти радить звернути увагу Стів Айлі
Перед тим як сісти в машину, вийміть все зі своїх кишень. Під "всім" у цьому випадку мається на увазі ключі, гаманець, опудало дрозда й інші дрібниці, які ви звикли носити в джинсах або брюках тижнями.
Сядьте якомога глибше в крісло, так, щоб крижі упиралися в спинку.
"Я, правда, ніколи не зустрічав водіїв, які б сідали на краєчок крісла, але світ все ж дуже велике місце", – коментує цей пункт Стів Айлі.
Після того як переконаєтеся, що спина притиснута до спинки крісла, відрегулюйте її таким чином, щоб таз і хребет перебували на прямій лінії. У вас, швидше за все, виникне бажання трохи нахилитися вперед, але це неправильно.
Правильна відстань до педалей визначається по згину колін. Ноги повинні бути дещо зігнутими. Перевірити це можна, розташувавши ногу поруч з педаллю (або вичавивши педаль гальма до максимуму).
Те ж саме стосується і рук. Вони повинні бути дещо зігнутими в ліктях і торкатися керма. Стів Айлі окремо зазначає, що плечі повинні торкатися спинки сидіння навіть в ті моменти, коли ви повертаєте кермо. Підголівник повинен бути на рівні маківки.
Дивіться відеоінструкцію, яка показує, як усе це має виглядати на практиці:
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