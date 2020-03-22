Як правильно сидіти за кермом: відеоінструкція, яка збереже ваше життя

Правильна посадка за кермом – це не невловима матерія, а набір цілком конкретних і чітко визначених правил, які вироблені спеціально для того, щоб зробити керування автомобілем безпечним. Аби при їзді у водія не терпли суглоби, щоб він не втомлювався і щоб його не хилило на сон.

Звичайно, правильній посадці за кермом вчать в автошколі. Але, будемо чесні, чи багато середньостатистичний водій виносить знань після навчання? Тому в Jaguar вирішили вкотре нагадати всім водіям, як сидіти за кермом правильно, і за допомогою головного лікаря Jaguar Land Rover доктора Стіва Айлі створили відеоінструкцію з правильного положення водія в автомобілі.

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Ось на які моменти радить звернути увагу Стів Айлі

Перед тим як сісти в машину, вийміть все зі своїх кишень. Під "всім" у цьому випадку мається на увазі ключі, гаманець, опудало дрозда й інші дрібниці, які ви звикли носити в джинсах або брюках тижнями.

Сядьте якомога глибше в крісло, так, щоб крижі упиралися в спинку.

"Я, правда, ніколи не зустрічав водіїв, які б сідали на краєчок крісла, але світ все ж дуже велике місце", – коментує цей пункт Стів Айлі.

Після того як переконаєтеся, що спина притиснута до спинки крісла, відрегулюйте її таким чином, щоб таз і хребет перебували на прямій лінії. У вас, швидше за все, виникне бажання трохи нахилитися вперед, але це неправильно.

Правильна посадка позитивно впливає на водія

Правильна відстань до педалей визначається по згину колін. Ноги повинні бути дещо зігнутими. Перевірити це можна, розташувавши ногу поруч з педаллю (або вичавивши педаль гальма до максимуму).

Те ж саме стосується і рук. Вони повинні бути дещо зігнутими в ліктях і торкатися керма. Стів Айлі окремо зазначає, що плечі повинні торкатися спинки сидіння навіть в ті моменти, коли ви повертаєте кермо. Підголівник повинен бути на рівні маківки.

Дивіться відеоінструкцію, яка показує, як усе це має виглядати на практиці:

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