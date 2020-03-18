Фахівці розповіли, як обробити салон автомобіля для профілактики коронавірусу

У багатьох містах України обмежують користування громадським транспортом, тому українці почали активніше пересуватися власними автомобілями. Тож ділимося методами обробки авто, завдяки яким вдасться перешкоджати поширенню коронавірусу.

Зараз у світі панує глобальна пандемія, що обумовлена стрімким поширенням коронавірусу. І зовсім не дивно, що багато автомобілістів задумуються про профілактичні заходи щодо авто.

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Якщо говорити про найефективнішу зброю проти коронавірусу, тоді слід згадати про мило, яке використовують при очищенні сидінь і приладових панелей.

Не варто користуватися антибактеріальним милом. Замість нього краще підійде побутове мило.

Більш того, наявність мила в салоні автомобіля може стати в пригоді не тільки для очищення салону, але й для миття рук, яке має таке велике значення в умовах карантину.

Ділянки автомобіля, на які потрібно найретельніше очищати:

дверні ручки;

кермо;

важіль перемикання передач;

пряжки ременів безпеки;

іншими поверхні, з якими водій часто контактує.

Не забувайте про використання в цьому процесі одноразових рукавичок.

З міркувань безпеки не рекомендовано використовувати для екрана і приладової панелі мило і воду, а також краще не використовувати спиртовмісні продукти. Замість цього краще акуратно очистити сенсорний екран і зберігати руки в чистоті.

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