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Карантин Коронавірус

Фахівці розповіли, як обробити салон автомобіля для профілактики коронавірусу

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Фахівці розповіли, як обробити салон автомобіля для профілактики коронавірусу - фото 1

У багатьох містах України обмежують користування громадським транспортом, тому українці почали активніше пересуватися власними автомобілями. Тож ділимося методами обробки авто, завдяки яким вдасться перешкоджати поширенню коронавірусу.

Зараз у світі панує глобальна пандемія, що обумовлена стрімким поширенням коронавірусу. І зовсім не дивно, що багато автомобілістів задумуються про профілактичні заходи щодо авто.

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Якщо говорити про найефективнішу зброю проти коронавірусу, тоді слід згадати про мило, яке використовують при очищенні сидінь і приладових панелей.

Не варто користуватися антибактеріальним милом. Замість нього краще підійде побутове мило.

Більш того, наявність мила в салоні автомобіля може стати в пригоді не тільки для очищення салону, але й для миття рук, яке має таке велике значення в умовах карантину.

Фахівці розповіли, як обробити салон автомобіля для профілактики коронавірусу - фото 392893

Ділянки автомобіля, на які потрібно найретельніше очищати:

  • дверні ручки;
  • кермо;
  • важіль перемикання передач;
  • пряжки ременів безпеки;
  • іншими поверхні, з якими водій часто контактує.

Не забувайте про використання в цьому процесі одноразових рукавичок.

З міркувань безпеки не рекомендовано використовувати для екрана і приладової панелі мило і воду, а також краще не використовувати спиртовмісні продукти. Замість цього краще акуратно очистити сенсорний екран і зберігати руки в чистоті.

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Джерело: caranddriver
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