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Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
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На час карантину особистий автомобіль став для багатьох єдиним засобом пересування. Тому варто дотримуватися важливих заходів для запобігання поширенню коронавірусу, активно користуючись власною машиною.
Насамперед фахівці радять звернути увагу на дверні ручки. Часто за них хапаються інші люди. Їх слід обробляти антисептиком з особливою ретельністю. Перед тим же, як сісти в машину, варто дотримуватися певного алгоритму:
До теми: Фахівці розповіли, як обробити салон автомобіля для профілактики коронавірусу
- відкрити двері;
- продезінфікувати руки спиртовим антисептиком після контакту з ручкою;
- сісти і тільки потім торкатися різних предметів та приладів.
Застосовувати це правило слід не тільки водієві, але й пасажирам.
Що стосується автомобіля, експерти рекомендують звернути увагу на вказівки ВООЗ і Центру контролю захворювань США. Так, коронавірус вбивають:
- вода і мило;
- побутові відбілювачі;
- спиртовмісні розчини з часткою спирту вище як 70%.
"У салоні автомобілі не можна використовувати відбілювачі – вони здатні пошкодити будь-який матеріал в оббивці і пошкодити пластик. Мильним розчином можна обробити тканинний або шкіряний салон, але тканині потрібно буде дати висохнути, тому краще робити це ввечері. Спиртовим антисептиком можна обробити всі пластикові деталі салону, приділивши особливу увагу тим місцям, яких ви найчастіше торкаєтеся", – радять експерти.
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