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війна

Як правильно проїжджати блокпости: рекомендації від Міністерства оборони України

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Як правильно проїжджати блокпости: рекомендації від Міністерства оборони України - фото 1

На в'їздах у міста України та на межах областей встановлені блокпости. Однак є певні правила, як їх слід перетинати.

У Міністерстві оборони України опублікували пам'ятку про те, як поводитись українцям на блокпостах. Зокрема, ці рекомендації варто взяти до уваги усім водіям.

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Як правильно проїжджати блокпости

  1. За 100 метрів до блокпоста потрібно зменшіть швидкість.
  2. За 50 метрів вимкніть світло фар.
  3. За 30 метрів зупиніть автомобіль.
  4. Почати знову рух можна лише за вказівкою патруля (сигнал ліхтариком або рукою).
  5. Відкрийте усі вікна в машині.
  6. Не вмикайте світло у салоні.
  7. Тримайте руки на кермі.
  8. Після того, як вам дозволили рухатися далі, – їдьте, але не вмикайте світло фар ще 50 метрів.
Як правильно проїжджати блокпости: рекомендації від Міністерства оборони України - фото 498964

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