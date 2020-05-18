Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото

  • 9
страви зі спаржі - фото 1
страви зі спаржі

Сезон спаржі короткий – вона буває всього 50 днів на рік, тому не відмовляйте собі у такому задоволенні! Ви можете спаржу відварити, запекти, смажити, на грилі, додати у салат, зробити омлет тощо. Підготували для вас найкращі та прості рецепти, як смачно та швидко приготувати спаржу!

Смачні страви зі спаржі

Крем-суп зі спаржі

Інгредієнти:​​

  • Спаржа – 2 великі пучки
  • Бульйон або вода – 1,5 л
  • Ріпчаста цибуля – 1 середня головка
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Картопля – 1-2 шт.
  • Жирні вершки – 2 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Рослинна олія
Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото - фото 404714

Рецепт приготування весняного крем-супу зі спаржі:

  1. Цибулю і картоплю помити та очистити. Цибулю дрібно порубати ножем, картоплю порізати кубиками.
  2. Спаржу помити, підсушити паперовими рушниками. Відрізати жорсткі кінці та розрізати на 2-3 частини.
  3. У каструлі розігріти олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  4. Додати гарячий бульйон або воду. Довести до кипіння, потім додати спаржу і картоплю.
  5. Знову довести до кипіння, за бажанням додаємо сіль і перець, потім накрити кришкою і варити на повільному вогні 20-30 хвилин (поки спаржа і картопля не стануть м'якими).
  6. Зняти з вогню, додати вершки та подрібнити блендером до гладкої, однорідної консистенції.

І ще: IKEA розсекретила фірмовий рецепт фрикадельок

Запечена в духовці спаржа

Інгредієнти:​​

  • Спаржа
  • Часник
  • Лимон
  • Рослинна олія
  • Масло вершкове
  • Сіль, перець
Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото - фото 404720

Рецепт приготування спаржі в духовці:

  1. Спаржу помити, зрізати нижні тверді частини.
  2. Викласти у форму, змащену маслом, зверху теж скропити олією.
  3. Посипати сіллю, перцем і подрібненим часником.
  4. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку хвилин на 10 (спаржа повинна підрум'янитися і стати м'якою).
  5. При подачі полити лимонним соком.

Молода картопля зі спаржею та ковбасками

Інгредієнти:​​

  • Молода картопелька
  • Спаржа
  • Цибуля
  • Молода морква
  • Сосиски або мисливські ковбаски
  • Сіль, перець
  • Часник
  • Запашні трави
  • Рослинна олія
Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото - фото 404735

Рецепт приготування спаржі з молодою картоплею та ковбасками:

  1. Картоплю і моркву помити, розрізати на половинки або четвертинки. Викласти на деко, посипати сіллю, перцем і сухими запашними травами (базилік, чебрець, орегано, суміш прованських або італійських трав – на ваш розсуд).
  2. Збризнути рослинною олією, перемішати та рівномірно розподілити по листу – овочі повинні бути в один шар.
  3. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
  4. Поки картопля і морква запікаються, нарізати інші інгредієнти. Цибулю – півкільцями, ковбаски-сосиски – кружечками, спаржу просто рубаємо на дві або три частини. Дві-три головки часнику вичавлюємо або дрібно-дрібно ріжемо ножем.
  5. Через 20 хвилин дістати картоплю з морквою, викласти зверху інші інгредієнти. Знову додати трохи солі та спецій і скропити олією.
  6. Перемішати й знову поставити деко в духовку на 15 хвилин.

Спаржа з голландським соусом

Інгредієнти:​​

  • Яйця – 2 шт.
  • Лимон – половинка
  • Вершкове масло 82% – 100 г
  • Цукор, сіль, перець – за смаком
Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото - фото 404736

Рецепт приготування спаржі з соусом Голландез:

  1. Спаржу приготуйте будь-яким способом, відваріть, запечіть, гриль тощо.
  2. Приготуйте соус. Вершкове масло розтопіть на невеликому вогні в маленькій каструльці. Залишіть в стороні – нехай трохи охолоне.
  3. Відокремте білки від жовтків. Білки приберіть, вони не потрібні. Жовтки перекладіть в глибоку залізну миску і збивайте вінчиком.
  4. Додайте сік з половинки лимона. Сік бажано процідити.
  5. У жовтки з лимоном додайте дрібку цукру і солі, перемішайте добре віночком і поставте миску на водяну баню. Безперервно помішуйте, доведіть соус до загустіння.
  6. Потім тонкою цівкою, не припиняючи помішувати, влийте топлене масло. Перемішуйте віночком, поки маса не стане гладкою, однорідною і повітряної. Отримана маса – Голландський соус.

Салат зі спаржі, помідорів та сиру

Інгредієнти:​​

  • Спаржа
  • Томати
  • М'який сир (фета, бринза, адигейський сир, творог)
  • Листя салату
  • Лимонний сік або оцет (винний, яблучний, бальзамічний)
  • Рослинна олія
Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото - фото 404737

Рецепт приготування салату зі спаржі, томатів та сиру:

  1. Спаржу помити, видалити тверді кінці.
  2. Опустити в киплячу підсолену воду рівно на півтори хвилини. Засічіть секундоміром на телефоні, це важливо! Спаржу потрібно бланшувати, а не варити.
  3. З окропу перекласти спаржу в крижану воду. Це потрібно, щоб вона зберегла свій яскраво-зелений колір.
  4. У глибоку миску викласти жменею улюбленого салатного листя, різані томати та м'який сир.
  5. Додати різану на 2-3 частини спаржу.
  6. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком або оцтом, заправити рослинною олією і добре перемішати.

До теми: Немає сенсу смажити картоплю інакше: універсальний метод

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • Вчора, 15:51
  • 156
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • Вчора, 19:20
  • 867
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 201
Загрузка...
Новини