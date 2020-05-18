Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото

Сезон спаржі короткий – вона буває всього 50 днів на рік, тому не відмовляйте собі у такому задоволенні! Ви можете спаржу відварити, запекти, смажити, на грилі, додати у салат, зробити омлет тощо. Підготували для вас найкращі та прості рецепти, як смачно та швидко приготувати спаржу!

Смачні страви зі спаржі

Крем-суп зі спаржі

Інгредієнти:​​

Спаржа – 2 великі пучки

Бульйон або вода – 1,5 л

Ріпчаста цибуля – 1 середня головка

Оливкова олія – 2 ст. л.

Картопля – 1-2 шт.

Жирні вершки – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Рослинна олія

Рецепт приготування весняного крем-супу зі спаржі:

Цибулю і картоплю помити та очистити. Цибулю дрібно порубати ножем, картоплю порізати кубиками. Спаржу помити, підсушити паперовими рушниками. Відрізати жорсткі кінці та розрізати на 2-3 частини. У каструлі розігріти олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати гарячий бульйон або воду. Довести до кипіння, потім додати спаржу і картоплю. Знову довести до кипіння, за бажанням додаємо сіль і перець, потім накрити кришкою і варити на повільному вогні 20-30 хвилин (поки спаржа і картопля не стануть м'якими). Зняти з вогню, додати вершки та подрібнити блендером до гладкої, однорідної консистенції.

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Запечена в духовці спаржа

Інгредієнти:​​

Спаржа

Часник

Лимон

Рослинна олія

Масло вершкове

Сіль, перець

Рецепт приготування спаржі в духовці:

Спаржу помити, зрізати нижні тверді частини. Викласти у форму, змащену маслом, зверху теж скропити олією. Посипати сіллю, перцем і подрібненим часником. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку хвилин на 10 (спаржа повинна підрум'янитися і стати м'якою). При подачі полити лимонним соком.

Молода картопля зі спаржею та ковбасками

Інгредієнти:​​

Молода картопелька

Спаржа

Цибуля

Молода морква

Сосиски або мисливські ковбаски

Сіль, перець

Часник

Запашні трави

Рослинна олія

Рецепт приготування спаржі з молодою картоплею та ковбасками:

Картоплю і моркву помити, розрізати на половинки або четвертинки. Викласти на деко, посипати сіллю, перцем і сухими запашними травами (базилік, чебрець, орегано, суміш прованських або італійських трав – на ваш розсуд). Збризнути рослинною олією, перемішати та рівномірно розподілити по листу – овочі повинні бути в один шар. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Поки картопля і морква запікаються, нарізати інші інгредієнти. Цибулю – півкільцями, ковбаски-сосиски – кружечками, спаржу просто рубаємо на дві або три частини. Дві-три головки часнику вичавлюємо або дрібно-дрібно ріжемо ножем. Через 20 хвилин дістати картоплю з морквою, викласти зверху інші інгредієнти. Знову додати трохи солі та спецій і скропити олією. Перемішати й знову поставити деко в духовку на 15 хвилин.

Спаржа з голландським соусом

Інгредієнти:​​

Яйця – 2 шт.

Лимон – половинка

Вершкове масло 82% – 100 г

Цукор, сіль, перець – за смаком

Рецепт приготування спаржі з соусом Голландез:

Спаржу приготуйте будь-яким способом, відваріть, запечіть, гриль тощо. Приготуйте соус. Вершкове масло розтопіть на невеликому вогні в маленькій каструльці. Залишіть в стороні – нехай трохи охолоне. Відокремте білки від жовтків. Білки приберіть, вони не потрібні. Жовтки перекладіть в глибоку залізну миску і збивайте вінчиком. Додайте сік з половинки лимона. Сік бажано процідити. У жовтки з лимоном додайте дрібку цукру і солі, перемішайте добре віночком і поставте миску на водяну баню. Безперервно помішуйте, доведіть соус до загустіння. Потім тонкою цівкою, не припиняючи помішувати, влийте топлене масло. Перемішуйте віночком, поки маса не стане гладкою, однорідною і повітряної. Отримана маса – Голландський соус.

Салат зі спаржі, помідорів та сиру

Інгредієнти:​​

Спаржа

Томати

М'який сир (фета, бринза, адигейський сир, творог)

Листя салату

Лимонний сік або оцет (винний, яблучний, бальзамічний)

Рослинна олія

Рецепт приготування салату зі спаржі, томатів та сиру:

Спаржу помити, видалити тверді кінці. Опустити в киплячу підсолену воду рівно на півтори хвилини. Засічіть секундоміром на телефоні, це важливо! Спаржу потрібно бланшувати, а не варити. З окропу перекласти спаржу в крижану воду. Це потрібно, щоб вона зберегла свій яскраво-зелений колір. У глибоку миску викласти жменею улюбленого салатного листя, різані томати та м'який сир. Додати різану на 2-3 частини спаржу. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком або оцтом, заправити рослинною олією і добре перемішати.

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