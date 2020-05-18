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Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото
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Сезон спаржі короткий – вона буває всього 50 днів на рік, тому не відмовляйте собі у такому задоволенні! Ви можете спаржу відварити, запекти, смажити, на грилі, додати у салат, зробити омлет тощо. Підготували для вас найкращі та прості рецепти, як смачно та швидко приготувати спаржу!
Смачні страви зі спаржі
Крем-суп зі спаржі
Інгредієнти:
- Спаржа – 2 великі пучки
- Бульйон або вода – 1,5 л
- Ріпчаста цибуля – 1 середня головка
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Картопля – 1-2 шт.
- Жирні вершки – 2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Рослинна олія
Рецепт приготування весняного крем-супу зі спаржі:
- Цибулю і картоплю помити та очистити. Цибулю дрібно порубати ножем, картоплю порізати кубиками.
- Спаржу помити, підсушити паперовими рушниками. Відрізати жорсткі кінці та розрізати на 2-3 частини.
- У каструлі розігріти олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати гарячий бульйон або воду. Довести до кипіння, потім додати спаржу і картоплю.
- Знову довести до кипіння, за бажанням додаємо сіль і перець, потім накрити кришкою і варити на повільному вогні 20-30 хвилин (поки спаржа і картопля не стануть м'якими).
- Зняти з вогню, додати вершки та подрібнити блендером до гладкої, однорідної консистенції.
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Запечена в духовці спаржа
Інгредієнти:
- Спаржа
- Часник
- Лимон
- Рослинна олія
- Масло вершкове
- Сіль, перець
Рецепт приготування спаржі в духовці:
- Спаржу помити, зрізати нижні тверді частини.
- Викласти у форму, змащену маслом, зверху теж скропити олією.
- Посипати сіллю, перцем і подрібненим часником.
- Поставити в нагріту до 200 градусів духовку хвилин на 10 (спаржа повинна підрум'янитися і стати м'якою).
- При подачі полити лимонним соком.
Молода картопля зі спаржею та ковбасками
Інгредієнти:
- Молода картопелька
- Спаржа
- Цибуля
- Молода морква
- Сосиски або мисливські ковбаски
- Сіль, перець
- Часник
- Запашні трави
- Рослинна олія
Рецепт приготування спаржі з молодою картоплею та ковбасками:
- Картоплю і моркву помити, розрізати на половинки або четвертинки. Викласти на деко, посипати сіллю, перцем і сухими запашними травами (базилік, чебрець, орегано, суміш прованських або італійських трав – на ваш розсуд).
- Збризнути рослинною олією, перемішати та рівномірно розподілити по листу – овочі повинні бути в один шар.
- Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
- Поки картопля і морква запікаються, нарізати інші інгредієнти. Цибулю – півкільцями, ковбаски-сосиски – кружечками, спаржу просто рубаємо на дві або три частини. Дві-три головки часнику вичавлюємо або дрібно-дрібно ріжемо ножем.
- Через 20 хвилин дістати картоплю з морквою, викласти зверху інші інгредієнти. Знову додати трохи солі та спецій і скропити олією.
- Перемішати й знову поставити деко в духовку на 15 хвилин.
Спаржа з голландським соусом
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Лимон – половинка
- Вершкове масло 82% – 100 г
- Цукор, сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування спаржі з соусом Голландез:
- Спаржу приготуйте будь-яким способом, відваріть, запечіть, гриль тощо.
- Приготуйте соус. Вершкове масло розтопіть на невеликому вогні в маленькій каструльці. Залишіть в стороні – нехай трохи охолоне.
- Відокремте білки від жовтків. Білки приберіть, вони не потрібні. Жовтки перекладіть в глибоку залізну миску і збивайте вінчиком.
- Додайте сік з половинки лимона. Сік бажано процідити.
- У жовтки з лимоном додайте дрібку цукру і солі, перемішайте добре віночком і поставте миску на водяну баню. Безперервно помішуйте, доведіть соус до загустіння.
- Потім тонкою цівкою, не припиняючи помішувати, влийте топлене масло. Перемішуйте віночком, поки маса не стане гладкою, однорідною і повітряної. Отримана маса – Голландський соус.
Салат зі спаржі, помідорів та сиру
Інгредієнти:
- Спаржа
- Томати
- М'який сир (фета, бринза, адигейський сир, творог)
- Листя салату
- Лимонний сік або оцет (винний, яблучний, бальзамічний)
- Рослинна олія
Рецепт приготування салату зі спаржі, томатів та сиру:
- Спаржу помити, видалити тверді кінці.
- Опустити в киплячу підсолену воду рівно на півтори хвилини. Засічіть секундоміром на телефоні, це важливо! Спаржу потрібно бланшувати, а не варити.
- З окропу перекласти спаржу в крижану воду. Це потрібно, щоб вона зберегла свій яскраво-зелений колір.
- У глибоку миску викласти жменею улюбленого салатного листя, різані томати та м'який сир.
- Додати різану на 2-3 частини спаржу.
- Посолити, поперчити, скропити лимонним соком або оцтом, заправити рослинною олією і добре перемішати.
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