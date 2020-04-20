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IKEA розсекретила фірмовий рецепт фрикадельок

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IKEA розсекретила фірмовий рецепт фрикадельок - фото 1

Транснаціональна корпорація IKEA вперше опублікувала рецепт знаменитих шведських фрикадельок – тепер їх можна приготувати вдома. Зберігайте рецепт, аби не загубити!

Інгредієнти для фрикадельок

  • 500 г яловичого фаршу;
  • 250 г свинячого фаршу;
  • 1 дрібно нарізана цибулина;
  • 1 подрібнений зубчик часнику;
  • 100 г панірувальних сухарів;
  • 1 яйце;
  • 5 столових ложок незбираного молока;
  • сіль і перець за смаком.

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Інгредієнти для соусу

  • трохи соняшникової / оливкової олії;
  • 40 г вершкового масла;
  • 40 г пшеничного борошна;
  • 150 мл овочевого бульйону;
  • 150 мл яловичого бульйону;
  • 150 мл жирних вершків;
  • 2 чайні ложки соєвого соусу;
  • 1 чайна ложка гірчиці діжонської.
  • IKEA розсекретила фірмовий рецепт фрикадельок - фото 399107

Спосіб приготування

  1. Змішайте яловичий і свинячий фарш, потім додайте нарізану цибулю, часник, панірувальні сухарі, яйце і перемішайте до однорідної маси. Додайте молока, посоліть і поперчіть.
  2. Тепер з фаршу потрібно зробити маленькі круглі кульки. Покладіть їх на тарілку, накрийте і поставте в холодильник на дві години – це допоможе їм зберегти форму під час готування.
  3. Налийте на сковороду трохи олії. Коли вона нагріється на середньому вогні, акуратно викладіть фрикадельки і рівномірно обсмажте їх з усіх боків.
  4. Нагрійте духовку до 180 градусів. Коли фрикадельки покриються скоринкою, викладіть їх на деко і поставте в духовку на 30 хвилин.

Приготування шведського вершкового соусу

  1. Розтопіть вершкове масло на сковороді.
  2. Додайте в топлене масло борошно і розмішуйте дві хвилини.
  3. Потім додайте овочевий і м'ясний бульйон та продовжуйте розмішувати.
  4. В кінці додайте вершки, соєвий соус і гірчицю.
  5. Доведіть до кипіння і дайте соусу загуснути.

Найкраще подавати фрикадельки з картоплею.

IKEA розсекретила фірмовий рецепт фрикадельок - фото 399108

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Джерело: hypebeast
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