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Лише два яйця на тиждень: експерти розвінчали популярний міф

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Скільки яєць можна їсти дорослим - фото 1
Скільки яєць можна їсти дорослим / Manny NB on Unsplash

Кожен хоча б раз чув, що і дорослим, і дітям не варто їсти багато яєць. Скільки ж страв з цим продуктом можна споживати насправді – читайте далі.

Ідея про те, що можна їсти лише два яйця на тиждень, щоб не мати проблем з самопочуттям, є далеко не новою. Кожен хоча б раз чув про це від своїх рідних чи знайомих. Чи справді яйця такі небезпечні – розповіли експерти з платформи доказової інформації про здоров'я під час війни "Бережи себе".

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Маємо хороші новини для тих, хто полюбляє снідати омлетом чи яєчнею: більшість людей, які не мають проблем зі здоров’ям, можуть споживати одне яйце щоденно без збільшення ризику мати серцево-судинні захворювання, – наголошують фахівці.

Яйця часто асоціюють з високим рівнем холестерину, через що і виникла думка про їхню максимальну кількість споживання. І тут варто пам'ятати, що у нормі холестерин в організмі синтезує печінка. Тим часом трансжили та насичені жири можуть впливати на цей процес, через що й виникає надмірне накопичення холестерину. Тому дійсно важливим є те, з чим саме ви їсте яйця. Якщо доповнювати їх булочками чи бутербродами з маслом, сиром та ковбасою, то саме ці страви будуть підіймати рівень холестерину значно більше, ніж самі яйця.

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Thought Catalog on Unsplash

Не варто забувати, що яйця дуже корисні, бо містять 6 г білка та залізу, цинк, фолієву кислоту, холін, а також A, B12, D і E тощо. Тому відмовлятись від страв з цим продуктом не варто, як і обмежувати його вживання, якщо у вас немає проблем зі здоров'ям.

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