Без борошна та тіста: як швидко та легко приготувати запіканку з броколі – сезонний рецепт

Сезон свіжих овочів у розпалі, а це відмінна можливість готувати ще більше смачних та корисних страв. Беріть на озброєння легкий рецепт запіканки з броколі.

Про користь овочів знає кожен, проте далеко не всі їх готують з максимальним збереженням вітамінів. А запікання – один з найздоровіших способів приготування продуктів. Ідеєю ситної запіканки з броколі поділилася на своїй сторінці в Instagram фуд-блогерка Юлія.

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Як смачно запекти броколі

Інгредієнти:

броколі – 500 грамів (можна також додати цвітну капусту);

сметана – 250 грамів;

яйця – 4 штуки;

сир твердий – 150 грамів;

молоко – 200 мілілітрів;

сіль, перець та панірувальні сухарі – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Відваріть броколі впродовж 10 хвилин та злийте воду. Змішайте у глибокій посудині сметану, яйця, молоко та натертий сир. Суміш посоліть, поперчіть та приправте улюбленими приправами. Форму для запікання змастіть вершковим маслом присипте панірувальними сухарями. Тоді викладіть броколі, а зверху залийте сметанковою сумішшю. Відправте у розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!

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