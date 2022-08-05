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Без борошна та тіста: як швидко та легко приготувати запіканку з броколі – сезонний рецепт

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Запіканка з броколі - фото 1
Запіканка з броколі / lifehacker

Сезон свіжих овочів у розпалі, а це відмінна можливість готувати ще більше смачних та корисних страв. Беріть на озброєння легкий рецепт запіканки з броколі.

Про користь овочів знає кожен, проте далеко не всі їх готують з максимальним збереженням вітамінів. А запікання – один з найздоровіших способів приготування продуктів. Ідеєю ситної запіканки з броколі поділилася на своїй сторінці в Instagram фуд-блогерка Юлія.

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Як смачно запекти броколі

Інгредієнти:

  • броколі – 500 грамів (можна також додати цвітну капусту);
  • сметана – 250 грамів;
  • яйця – 4 штуки;
  • сир твердий – 150 грамів;
  • молоко – 200 мілілітрів;
  • сіль, перець та панірувальні сухарі – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть броколі впродовж 10 хвилин та злийте воду.
  2. Змішайте у глибокій посудині сметану, яйця, молоко та натертий сир. Суміш посоліть, поперчіть та приправте улюбленими приправами.
  3. Форму для запікання змастіть вершковим маслом присипте панірувальними сухарями.
  4. Тоді викладіть броколі, а зверху залийте сметанковою сумішшю.
  5. Відправте у розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!

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