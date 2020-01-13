Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Теплі напої, які рятують від кашлю

  • 29
Напої при застуді - фото 1
Напої при застуді / facedobra

Є кілька видів напоїв, які полегшать застуду і кашель.

Так, під час кашлю, як правило, набрякають носоглотка, гортань і виділяється з носа багато слизу. Щоб зменшити ці прояви застуди, які провокують або посилюють кашель, потрібно включити в своє меню такі напої.

І ще: Дослідження показало, що любителі чаю продовжують собі життя

Наприклад, будь-який теплий чай без кофеїну, це може бути чай з заварника звичайний, або з трав. Також корисно буде хоча б раз на день, поки ви лікуєтеся, випити чашку гарячого курячого бульйону.

Теплі фруктові соки корисні вдвічі, вони і джерело вітаміну С, і джерело рідини, яка покращує обмінні процеси. Соки ж дозволяють позбутися слизу. Крім того, варто при кашлі пити багато теплої чистої води, можна навіть без лимона і меду. Але з медом слиз швидше покине вас і вам буде легше дихати.

Теплі напої, які рятують від кашлю - фото 379460

Читайте також: Мережа обговорює дивний перекус жінки в літаку: відео

Джерело: facedobra
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
  • 08 cічня, 11:00
  • 1125
Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
  • 09 cічня, 14:15
  • 1289
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 02 cічня, 15:30
  • 68840
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради