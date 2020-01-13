Теплі напої, які рятують від кашлю

Є кілька видів напоїв, які полегшать застуду і кашель.

Так, під час кашлю, як правило, набрякають носоглотка, гортань і виділяється з носа багато слизу. Щоб зменшити ці прояви застуди, які провокують або посилюють кашель, потрібно включити в своє меню такі напої.

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Наприклад, будь-який теплий чай без кофеїну, це може бути чай з заварника звичайний, або з трав. Також корисно буде хоча б раз на день, поки ви лікуєтеся, випити чашку гарячого курячого бульйону.

Теплі фруктові соки корисні вдвічі, вони і джерело вітаміну С, і джерело рідини, яка покращує обмінні процеси. Соки ж дозволяють позбутися слизу. Крім того, варто при кашлі пити багато теплої чистої води, можна навіть без лимона і меду. Але з медом слиз швидше покине вас і вам буде легше дихати.

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