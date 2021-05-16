Як правильно наливати воду у форми для льоду: лайфхак у відео

Кожен стикався з проблемою розлитої води під час наповнення формочок для льоду. Але індійський кухар знає, як уникнути цього без зайвих зусиль.

Шеф-кухар з Індії Саранш Гойла активно веде профіль в Інстаграмі, де ділиться різноманітними порадами щодо кулінарії. Тому не дивно, що за чоловіком стежать понад 521 тисяча осіб. Нещодавно він опублікував корисний ролик про наповнення форм для льоду, який особливо оцінили в мережі.

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Спершу кухар показує, як наливають воду всі: рівно під краном чи пляшкою, через що вода розливається у різні боки. Не надто приємно, але цього можна уникнути доволі легко: достатньо просто тримати форму під кутом у 45 градусів та повільно заливати її рідиною.

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