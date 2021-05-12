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Як обрати ідеальні джинси без примірки: крутий лайфхак

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Блогерка показала, як вибрати ідеальні джинси - фото 1
Блогерка показала, як вибрати ідеальні джинси / instagram.com/itsemilyjames

Шопінг далеко не всім приносить задоволення, адже лише думка про довгі черги у примірочну може викликати холодний піт. Але блогерка розкрила секрет, як обрати ідеальні джинси, не вдягаючи їх.

Британська блогерка Емілі Джеймс (Emily James) активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де ділиться образами та модними порадами. Тому не дивно, що за білявкою стежать понад 145 тисяч користувачів.

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Нещодавно Емілі поділилась лайфхаком, який зекономить час під час шопінгу, адже тепер не доведеться йти у примірочну, щоб перевірити, чи підходять вам джинси. Для цього достатньо накинути їх на шию, наче плащ супермена. Якщо вони ідеально сходяться, то і на талії матимуть чудовий вигляд. Варто відзначити, що така порада діє лише для штанів із високою посадкою.

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