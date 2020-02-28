Як правильно мити руки: інструкція від Супрун, яку має знати кожен

Ретельне, часте і правильне миття рук запобігає поширенню збудників хвороб, у тому числі грипу та коронавірусу. І хоча для багатьох людей нагадування про миття рук видається смішним, але далеко не всі знають, як і коли потрібно це робити.

Ексочільниця Міністерства здоров'я Уляна Супрун наголошує, що результати досліджень та опитувань показують: люди забувають мити руки, коли це необхідно. А якщо миють, то досить часто роблять це недостатньо ретельно, аби знищити небезпечні патогени, які можуть жити на брудних руках, та спричиняти хвороби.

Це цікаво: Як проводять час постояльці на карантині в готелі Канар

Тож ще раз нагадуємо і наголошуємо, що мити руки потрібно усім. Пам'ятайте, що від якості миття залежить ваша безпека, а також людей навколо.

Як правильно мити руки

Намочіть руки водою (теплою чи холодною)

Нанесіть достатньо мила, щоб воно покривало всю поверхню рук

Помасажуйте руки долоня до долоні

Потріть правою долонею по поверхні лівою руки з переплетеними пальцями, потім зробіть навпаки

Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями

Зачепіть пальці й потріть їх

Ретельно помийте великі пальці кожної руки

Зверніть увагу на нігті – там накопичується багато бруду

Потріть долоні пальцями в круговому напрямку (окремо праву та ліву)

Ретельно змийте руки водою

Візьміть рушник одноразового використання та витріть руки

Опісля вимкніть кран рушником та викиньте його у смітник

Найкраще, аби смітник був у такому місці, щоб ви могли не чіпати ручку дверей, а скористатися рушником для того, щоб відчинити двері й потім викинути використаний рушник.

Мити руки треба щонайменше 20-30 секунд. Якщо на руках помітний бруд, тривалість миття треба подовжити до 40-60 секунд.

Пам'ятайте також, що руки треба мити обов'язково:

Після повернення з вулиці додому

Після користування громадським транспортом

До, під час і після приготування їжі

Перед вживанням їжі

До і після догляду за хворим (особливо, якщо був контакт з рідинами)

Після кашляння, чхання, видування носа

Після відвідування туалету

Після контакту з тваринами та їжею для тварин

Після торкання сміття

Після зміни памперсів та прибирання туалету дитини

До та після обробки порізу чи рани

Читайте також: Тіна Кароль у захисній масці звернулась до шанувальників