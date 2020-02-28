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Коронавірус 8 березня

Як правильно мити руки: інструкція від Супрун, яку має знати кожен

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Мийте руки! - фото 1
Мийте руки!

Ретельне, часте і правильне миття рук запобігає поширенню збудників хвороб, у тому числі грипу та коронавірусу. І хоча для багатьох людей нагадування про миття рук видається смішним, але далеко не всі знають, як і коли потрібно це робити.

Ексочільниця Міністерства здоров'я Уляна Супрун наголошує, що результати досліджень та опитувань показують: люди забувають мити руки, коли це необхідно. А якщо миють, то досить часто роблять це недостатньо ретельно, аби знищити небезпечні патогени, які можуть жити на брудних руках, та спричиняти хвороби.

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Тож ще раз нагадуємо і наголошуємо, що мити руки потрібно усім. Пам'ятайте, що від якості миття залежить ваша безпека, а також людей навколо.

Як правильно мити руки

  • Намочіть руки водою (теплою чи холодною)
  • Нанесіть достатньо мила, щоб воно покривало всю поверхню рук
  • Помасажуйте руки долоня до долоні
  • Потріть правою долонею по поверхні лівою руки з переплетеними пальцями, потім зробіть навпаки
  • Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями
  • Зачепіть пальці й потріть їх
  • Ретельно помийте великі пальці кожної руки
  • Зверніть увагу на нігті – там накопичується багато бруду
  • Потріть долоні пальцями в круговому напрямку (окремо праву та ліву)
  • Ретельно змийте руки водою
  • Візьміть рушник одноразового використання та витріть руки
  • Опісля вимкніть кран рушником та викиньте його у смітник

Найкраще, аби смітник був у такому місці, щоб ви могли не чіпати ручку дверей, а скористатися рушником для того, щоб відчинити двері й потім викинути використаний рушник.

Мити руки треба щонайменше 20-30 секунд. Якщо на руках помітний бруд, тривалість миття треба подовжити до 40-60 секунд.

Пам'ятайте також, що руки треба мити обов'язково:

  • Після повернення з вулиці додому
  • Після користування громадським транспортом
  • До, під час і після приготування їжі
  • Перед вживанням їжі
  • До і після догляду за хворим (особливо, якщо був контакт з рідинами)
  • Після кашляння, чхання, видування носа
  • Після відвідування туалету
  • Після контакту з тваринами та їжею для тварин
  • Після торкання сміття
  • Після зміни памперсів та прибирання туалету дитини
  • До та після обробки порізу чи рани
Як правильно мити руки: інструкція від Супрун, яку має знати кожен - фото 389204

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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