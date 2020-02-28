Вилітаю до сина: Тіна Кароль у захисній масці звернулась до шанувальників

Українська поп-діва Тіна Кароль вирушає до Лондона, аби забрати додому свого сина Веніаміна. У Великобританії, нагадаємо, зафіксували 15 випадків коронавірусу. Для перельоту співачка надягла захисну маску.

"Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров'я нам. Бережіть близьких та себе", – написала Тіна Кароль, опублікувавши відео, на якому вона у масці.

До теми: Кумедне фото, як італійка захищалася від коронавіруса

У коментарях до публікації зірка також додала, що летить по сина, який, як відомо, навчається у Британії. "Треба вберегти його близьких та себе", – додала співачка.

Шанувальники побажали удачі своїй кумирці та зазначили, що їй личить навіть захисна маска. Ми ж нагадуємо, що коронавірусу в Україні не зафіксовано. Наразі потреби носити респіратори чи маски немає, хіба що ви хворі. Дотримуйтесь правил гігієни та не панікуйте!

Рекомендації ВООЗ, як захиститись від коронавірусу:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

Термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;

Ретельно мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з тими, хто має симптоми респіраторних захворювань, зокрема кашель і чхання;

Не контактуйте із дикими тваринами.

Читайте також: Захисні маски для обличчя стали стильним трендом