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Коронавірус 8 березня

Вилітаю до сина: Тіна Кароль у захисній масці звернулась до шанувальників

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль

Українська поп-діва Тіна Кароль вирушає до Лондона, аби забрати додому свого сина Веніаміна. У Великобританії, нагадаємо, зафіксували 15 випадків коронавірусу. Для перельоту співачка надягла захисну маску.

"Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров'я нам. Бережіть близьких та себе", – написала Тіна Кароль, опублікувавши відео, на якому вона у масці.

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У коментарях до публікації зірка також додала, що летить по сина, який, як відомо, навчається у Британії. "Треба вберегти його близьких та себе", – додала співачка.

Шанувальники побажали удачі своїй кумирці та зазначили, що їй личить навіть захисна маска. Ми ж нагадуємо, що коронавірусу в Україні не зафіксовано. Наразі потреби носити респіратори чи маски немає, хіба що ви хворі. Дотримуйтесь правил гігієни та не панікуйте!

Рекомендації ВООЗ, як захиститись від коронавірусу:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • Термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
  • Ретельно мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з тими, хто має симптоми респіраторних захворювань, зокрема кашель і чхання;
  • Не контактуйте із дикими тваринами.
Вилітаю до сина: Тіна Кароль у захисній масці звернулась до шанувальників - фото 388993
Вилітаю до сина: Тіна Кароль у захисній масці звернулась до шанувальників - фото 388994
Вилітаю до сина: Тіна Кароль у захисній масці звернулась до шанувальників - фото 388995

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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