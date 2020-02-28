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Вилітаю до сина: Тіна Кароль у захисній масці звернулась до шанувальників
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Українська поп-діва Тіна Кароль вирушає до Лондона, аби забрати додому свого сина Веніаміна. У Великобританії, нагадаємо, зафіксували 15 випадків коронавірусу. Для перельоту співачка надягла захисну маску.
"Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров'я нам. Бережіть близьких та себе", – написала Тіна Кароль, опублікувавши відео, на якому вона у масці.
До теми: Кумедне фото, як італійка захищалася від коронавіруса
У коментарях до публікації зірка також додала, що летить по сина, який, як відомо, навчається у Британії. "Треба вберегти його близьких та себе", – додала співачка.
Шанувальники побажали удачі своїй кумирці та зазначили, що їй личить навіть захисна маска. Ми ж нагадуємо, що коронавірусу в Україні не зафіксовано. Наразі потреби носити респіратори чи маски немає, хіба що ви хворі. Дотримуйтесь правил гігієни та не панікуйте!
Рекомендації ВООЗ, як захиститись від коронавірусу:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- Термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
- Ретельно мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з тими, хто має симптоми респіраторних захворювань, зокрема кашель і чхання;
- Не контактуйте із дикими тваринами.
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