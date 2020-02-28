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Коронавірус 8 березня

Карантин в готелі на Канарах: як проводять час постояльці

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Канари на карантині - фото 1
Канари на карантині / fakty

У мережі були опубліковані фотографії карантину в готелі на Канарських островах, де з підтвердженим діагнозом коронавірус госпіталізували туриста.

Відпустка туристів триватиме трохи довше.

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Так, на карантин закрили цілий готель, журналісти не вказують його назву. Адміністрація закладу прийняла рішення забезпечити закритих всередині туристів усім необхідним для їх комфортного тривалого відпочинку. Зокрема, їм безкоштовно надали запаси їжі та алкоголю.

У ЗМІ також були опубліковані фото туристів, яких закрили в готелі. Вони продовжують відпочивати, загоряють біля басейну і відпочивають в барі, але слід зазначити, що на всіх надіті маски.

Карантин в готелі на Канарах: як проводять час постояльці - фото 389041

Карантин в готелі на Канарах: як проводять час постояльці - фото 389042

Карантин в готелі на Канарах: як проводять час постояльці - фото 389043

Карантин в готелі на Канарах: як проводять час постояльці - фото 389044

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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