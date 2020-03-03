Як правильно користуватись антисептиком: інструкція, яка вас здивує

Одним із головних правил запобігання коронавірусу є очищення рук. Їх треба часто та ретельно мити, однак якщо у вас немає можливості це робити — на допомогу приходить антисептик. Розповідаємо, як правильно ним користуватись.

За словами ексочільниці МОЗ Уляни Супрун, антисептик – це засіб, що мусить бути в кишені/сумці/рюкзаку сучасної людини. Коли води та мила поблизу немає, саме він допоможе очистити руки.

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Утім, дуже важливо користуватися антисептиком правильно, і просто потерти долоні 3 секунди не допомагає.

Не кожен антисептик, який продають у супермаркетах, впорається зі збудниками. Обирайте той, який містить від 60-80% спирту або містить 2% хлоргексидину.

Центр громадського здоров'я України дає такі рекомендації користування антисептиком.

Як правильно наносити антисептик

Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук. Для цього слід використовувати 3 мл розчину , а це не менше 24-27 "пшиків" кишеньковим диспенсером (це той, що з дозатором). Якщо у вас такий, то просто відкрутіть дозатор та вилийте на руки не менш 3 мл. До речі, правильну кількість антисептика зазвичай вказують на інструкції до виробу.

, а це не менше кишеньковим диспенсером (це той, що з дозатором). Якщо у вас такий, то просто відкрутіть дозатор та вилийте на руки не менш 3 мл. До речі, правильну кількість антисептика зазвичай вказують на інструкції до виробу. Обробляти руки слід не менше ніж 30 секунд . Це справді важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

. Це справді важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити. Під час використання антисептика спочатку нанесіть його на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик, поки руки не висохнуть . І ви ж пам’ятаєте про 30 секунд?

. І ви ж пам’ятаєте про 30 секунд? Багато бруду збирається під нігтями , тож особливу увагу приділіть їхньому очищенню.

, тож особливу увагу приділіть їхньому очищенню. У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри.

Відеоінструкція від ВООЗ:

Тримайте антисептик якомога далі від маленьких дітей. Ці симпатичні баночки дуже притягують малечу, але спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

У яких випадках не допомагає антисептик

Антисептики засоби на основі спирту можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але вони не панацея від усіх видів мікробів. Для видалення деяких з них ефективніші мило та вода. Тому не нехтуйте цими видами гігієни, якщо вони доступні. Особливо віддавайте перевагу милу та воді, якщо руки помітно брудні або жирні; на шкіру потрапили шкідливі хімічні речовини, пестициди та важкі метали.

Спиртовмісні антисептики не впливають на виникнення стійких до антибіотиків бактерій. Вони також вбивають мікробів, але інакше, ніж це роблять антибіотики. Зокрема – дуже швидко. Тож мікроби не мають шансів адаптуватися чи чинити опір.

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