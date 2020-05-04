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Як працюватимуть літні майданчики, перукарні та парки з 11 травня: пояснення МОЗ
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про готовність послаблення карантину в Україні з 11 травня. Читайте далі та дізнайтеся, як працюватимуть заклади, які відкриють в першу чергу.
Вже з понеділка 11 травня в Україні деякі працівники вийдуть на роботу, адже дозволять роботу закладам громадського харчування з літніми майданчиками, парковим зонам, салонам краси, перукарням, хімчисткам, нотаріусам, непродовольчим магазинам тощо.
І ще: Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями: що відкриють 11 травня
Повний тест рекомендацій МОЗ за ЦИМ посиланням.
Цим закладам МОЗ рекомендує:
- контролювати температуру працівникам (не вище 37,2)
- працівники, які у групі ризику тимчасово не працюють
- працівники у медичних масках/респіраторах та рукавички
- брати замовлення дистанційно або через спеціальне віконечко
- вести прийом за попереднім записом з інтервалом 15 хв між клієнтами
- дистанція у черзі – 1,5 метри
- один клієнт на 10 квадратних метрів
- дистанція між місяцями надання послуг – 2 метри
- прибирати, дезінфікувати та провітрювати кожні 2 години
Не зважаючи на певне пом'якшення, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Буде діяти режим адаптивного карантину, що передбачає обмеження в окремих регіонах через спалах Covid-19.
Обслуговування в кафе та ресторанах відбувається лише "на виніс" за переднім замовленням. Дозволена робота літніх майданчиків за умови дотримання дистанції 1,5 метри між столами. Працівники мають обслуговувати в масках/респіраторах та рукавицях. Меню повинно бути біля місця видачі замовлення, а саме замовлення має бути в одноразовому посуді та в закритій тарі.
Зони відпочинку, парки, сквери, сади, оранжереї, музеї просто неба, відкриті спортивні майданчики, прибережні зони будуть працювати за умови розміщення правил перебування під час карантину, функціонування туалетів на території цих зон, наявність мила, антисептиків, регулярної дезінфекції, без проведення будь-яких заходів.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації послаблення можуть бути скасовані.
До теми: Що таке адаптивний карантин, який запровадять в Україні після 11 травня
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