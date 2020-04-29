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Коронавірус Карантин

Що таке адаптивний карантин, який запровадять в Україні після 11 травня

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Соціальну дистанцію треба зберігати й після карантину - фото 1
Соціальну дистанцію треба зберігати й після карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів оголосив, що після 11 травня влада планує запровадити в Україні адаптивний карантин. Розповідаємо, що це означає.

Попередньо уряд вирішив розпочати пом'якшення обмежень з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Раніше Денис Шмигаль презентував також 5-етапний план виходу з карантину.

Тут більше: Які обмеження діють в Україні до 11 травня

Після завершення загальнонаціонального карантину в Україні буде діяти "адаптивний" карантин.

Це означає, що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах карантинні обмеження будуть посилюватися саме там, а не по всій країні.

За словами глави Кабміну, таке рішення міністрів підтримала Рада з питань економічного розвитку.

Шмигаль також додав, що карантин однозначно будуть послаблювати з 11 травня, але тільки якщо кількість хворих не буде зростати.

Ми також маємо усвідомити, що навіть після відкриття всіх закладів та транспорту – маски, дезінфектори та соціальне дистанціювання – нікуди не дінуться. Відтепер це норма, – підсумував прем'єр-міністр.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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