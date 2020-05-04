Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями: що відкриють 11 травня

Кабінет міністрів розпочав підготовку до послаблення карантину в Україні. Обмеження почнуть знімати з 11 травня, як і планувалось раніше. Розповідаємо, що дозволять та які заклади відкриють на першому етапі.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд вирішив розглянути послаблення карантинних обмежень заздалегідь, аби дати бізнесу час підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи.

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"Ми рухаємося за оптимістичним сценарієм розвитку", – наголосив Шмигаль, адже саме на початок травня прогнозували пік коронавірусу в нашій державі. За словами глави Кабміну, ситуація є контрольованою, що дозволяє запустити план виходу з карантину.

"Та зараз, коли ми вийшли на фінішну пряму, головне – не розслаблятись... Передчасне або хаотичне послаблення карантину означатиме, що два місяці зусиль були даремними. Тому дуже важливо виходити з карантину правильно", – підсумував прем'єр.

Уже з 11 травня в Україні дозволять відкрити:

парки, сквери та зони відпочинку;

об'єкти індустрії краси (перукарні, салони краси, манікюрні та педикюрні салони);

літні майданчики кафе та ресторани просто неба, які зареєстровані як оператори потужності;

заклади громадського харчування зможуть працювати на виніс;

сервіси обслуговування побутової техніки;

музеї та деякі заклади культури;

стоматологічні кабінети;

аудиторські, адвокатські та нотаріальні бюро;

оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (окрім зон розваг, фудкортів, кінотеатрів тощо в ТРЦ);

тренування для професійних комад на закритих базах.

У всіх цих сферах потрібно буде дотримуватись правил санітарної безпеки.

Також Денис Шмигаль акцентував увагу на тому, що у період дії карантину продовжували працювати магазини мережі будівельних гіпермаркетів та деякі заклади громадського харчування. "Торгівля будівельними матеріалами була заборонена і залишиться забороненою до 11 травня. Те саме стосується і закладів харчування. Всі відповідні випадки порушень зараз перевіряються органами правопорядку", – резюмував він.

Попри пом'якшення, карантин в Україні не скасований: уряд продовжує його до 22 травня. Водночас буде діяти режим адаптивного карантину, що дасть можливість владі вводити локальні обмеження через спалах Covid-19 в окремих регіонах.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації послаблення можуть бути скасовані.

Раніше уряд оприлюднив офіційний план виходу з карантину, що складається з 5 етапів:

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