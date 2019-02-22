Як працювати 4 дні на тиждень

Компанія Perpetual Guardian провела експеримент: їхній колектив працював 4 дні на тиждень. Дізнайтеся, чим закінчився дослід.

Компанія з Нової Зеландії перейшла на чотириденний робочий графік. Вони поділилися результатами зі світом і це вразило!

Багато вчених, бізнесменів та політиків останні роки є прихильниками теорію про те, що сучасному офісному працівникові вистачає чотири дні у тиждень, щоб видавати ідентичний результат, як при п'ятиденці.

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Компанія Perpetual Guardian перевела 240 співробітників на чотириденку в листопаді 2018 року. В сумі кількість робочих годин стало дорівнювати 30, що на 7,5 години менше попередньої норми. Важливо, що заробітна плата залишилася незмінною. За експериментом спостерігали вчені з Технологічного університету Окленда.

Результат такий, що продуктивність компанії та обсяги її виробництва не змінилися. Офісні працівники успішно виконували той же план робіт, який раніше видавався їм на п'ять днів.

Також знизився рівня стресу – з 45% до 38%. Самопочуття, мотивація та ентузіазм працівників компанії зросли.

Мінусів та негативних наслідків у новому форматі вчені та учасники не виявили.

Робочий тиждень може бути коротшим

Якщо професія та посадові обов'язки не вимагають постійного перебування на робочому місці, то можна працювати продуктивніше протягом чотирьох днів, замість п'яти. Офісні працівники, зазвичай, не завантажені на сто відсотків весь робочий тиждень. Тобто можна виконати всю роботу за чотири дні.

Важливо, що це економить не тільки час, а й багато ресурсів. Працівник не буде займати місце в офісі, його можна буде розподілити між іншими співробітниками. Також він не витрачатиме електроенергію, не займатиме місце на стоянці й не влаштовуватиме штовханину в громадському транспорті. З'явиться більше часу на відпочинок, творчість та сім'ю.

У Британії організація з фінансування наукових досліджень Wellcome Trust планує перевести 800 співробітників центрального офісу на новий графік.

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