У Фінляндії дозволили співробітникам спати на роботі

Як показує практика останніх років, сон на роботі – це не модний тренд, який стосується завзятих трудоголіків, а нормальне явище, яке шириться світом. У Фінляндії, до прикладу, дозволили співробітникам спати на робочих місцях.

Фінські профспілки вирішили, що денний сон відмінно впливає на продуктивність співробітників, фінансовий добробут компанії та задоволеність працюючого населення.

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Справа дійшла до того, що більшість великих компаній наймають фахівців, які проводять корпоративну "тиху годину", яка допомагає розслабитися та вчить медитувати. Усе це позитивно впливає на подальше виконання роботи.

У залежності від політики компанії, денний сон триває від 30 до 60 хвилин.

Денний сон позитивно впливає на продуктивність

Для чого приймають рішення? Це зроблено для того, щоб покращити умови співробітників, які раніше скаржилися на умови праці: дискомфорт на робочому місці (біль у спині та суглобах при сидячій роботі), бажання скоріше покинути роботу, а також втому, яка супроводжувала їх протягом усього дня.

Офіційне встановлення сну під час робочого дня, сприятиме успіху та конкурентоспроможності компанії. А як ви ставитесь до такої ідеї?

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