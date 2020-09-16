Як позбутися жиру на животі: 5 продуктів, які слід виключити з раціону

Якщо ви хочете позбутися зайвих накопичень жиру на своєму тілі – слід прибрати зі свого раціону певні продукти. Вони не лише гальмують процес схуднення, а й можуть стати причиною непомірного набору надлишкових сантиметрів навколо талії.

Від яких продуктів слід відмовитися, якщо у вас є необхідність позбутися зайвого жиру на животі?

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Замінники цукру. Це підсолоджувачі, які містять близько половини калорій звичайного цукру. Їх багато у продуктах без цукру, таких як жувальні гумки, цукерки та печиво. Ці поживні речовини лише частково засвоюються організмом, і тому вони містять менше калорій на 1 грам, ніж звичайний цукор. Однак замінники цукру часто викликають побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту: здуття живота, гази та діарея.



Учені закликають не захоплюватися замінниками цукру

Безалкогольні напої. Містять цукор у тій чи іншій формі – кукурудзяний сироп, тростинний сік або інші рідкі підсолоджувачі. Цукор у будь-якій формі може збільшити розмір живота. Він миттєво підвищує рівень глюкози в крові, що призводить до сплеску інсуліну. Коли це відбувається, тіло починає відкладати надлишки цукру у вигляді жиру в найбільш зручному місці – на животі. Крім того, безалкогольні напої також можуть викликати здуття живота.

Морозиво. Багате цукром, який збільшує запаси жиру в животі. Зазвичай морозиво роблять з коров'ячого молока. Тому у людей з непереносимістю лактози можуть виникнути труднощі з його травленням і засвоєнням. Це може привести до метеоризму, здуття живота та навіть діареї.



Морозиво – висококалорійний продукт, якщо воно приготовлене на молоці

Фастфуд. М'ясо наповнене насиченими жирами, що використовується в хот-догах, може викликати запалення, які можуть закупорювати артерії, а також збільшувати накопичення жиру на животі. Висока калорійність хот-догів також може сприяти утворенню жиру на животі. Крім того, фастфуд зазвичай містить багато натрію, що може збільшити затримку води в організмі.

Макарони. Якщо ви часто їсте макарони, то напевно маєте і пишний животик. Звичайна паста виготовляється з білого борошна, яке містить дуже мало клітковини, поживних речовин і білків. Такий продукт швидко перетравлюється, що, своєю чергою, може привести до підвищення рівня інсуліну, накопичення жиру і, в результаті, – збільшення обсягів талії. Крім того, низький вміст клітковини може швидко викликати почуття голоду, через що ми з'їмо більше, ніж потрібно.



Віддавайте перевагу макаронам з твердих сортів пшениці

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