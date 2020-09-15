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Яким має бути оптимальний осінній сніданок
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Осінь багата розкішними продуктами – можна готувати шикарні страви з гарбуза, айви, яблук, груш, різних грибів і овочів. Якщо ви щоранку думаєте, що приготувати на сніданок, тоді цей матеріал для вас.
Найкращі осінні сніданки не займуть довше 30 хвилин, але будуть смачними і ситними: те, що треба зранку! Сьогодні пропонуємо приготувати незвичайний осінній омлет.
Це цікаво: Рецепт приготування лечо на зиму: смаколик у 6 кроків
Омлет з гарбузом і шпинатом
Складові:
- Яйця 2 штуки
- Гарбуз 60 г
- Шпинат 30 г
- Помідори чері 3 штуки
- Сир Рікота 20 г
- Твердий сир 15 г
- Сіль, перець за смаком
Як приготувати:
- Змішайте яйця з сіллю і перцем.
- Варений гарбуз наріжте дрібними кубиками. Помідори чері розріжте на половинки. Листя свіжого шпинату порубайте.
- Налийте яєчну суміш в сковороду з високими краями, додайте гарбуз, загорніть її шпинатом і перемішати. Зверху покладіть половинки чері і Рікоту і поставте в духовку на 10 хвилин. Готовий омлет посипте тертим сиром.
І ще: Покоління Z виявилося не готовим відмовитися від м'яса
Джерело: photorecept
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