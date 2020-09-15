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Яким має бути оптимальний осінній сніданок

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Сніданок восени - фото 1
Сніданок восени / cook-and-clean

Осінь багата розкішними продуктами – можна готувати шикарні страви з гарбуза, айви, яблук, груш, різних грибів і овочів. Якщо ви щоранку думаєте, що приготувати на сніданок, тоді цей матеріал для вас.

Найкращі осінні сніданки не займуть довше 30 хвилин, але будуть смачними і ситними: те, що треба зранку! Сьогодні пропонуємо приготувати незвичайний осінній омлет.

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Омлет з гарбузом і шпинатом

Складові:

  • Яйця 2 штуки
  • Гарбуз 60 г
  • Шпинат 30 г
  • Помідори чері 3 штуки
  • Сир Рікота 20 г
  • Твердий сир 15 г
  • Сіль, перець за смаком

Як приготувати:

  1. Змішайте яйця з сіллю і перцем.
  2. Варений гарбуз наріжте дрібними кубиками. Помідори чері розріжте на половинки. Листя свіжого шпинату порубайте.
  3. Налийте яєчну суміш в сковороду з високими краями, додайте гарбуз, загорніть її шпинатом і перемішати. Зверху покладіть половинки чері і Рікоту і поставте в духовку на 10 хвилин. Готовий омлет посипте тертим сиром.
Яким має бути оптимальний осінній сніданок - фото 425540

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Джерело: photorecept
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