Яким має бути оптимальний осінній сніданок

Осінь багата розкішними продуктами – можна готувати шикарні страви з гарбуза, айви, яблук, груш, різних грибів і овочів. Якщо ви щоранку думаєте, що приготувати на сніданок, тоді цей матеріал для вас.

Найкращі осінні сніданки не займуть довше 30 хвилин, але будуть смачними і ситними: те, що треба зранку! Сьогодні пропонуємо приготувати незвичайний осінній омлет.

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Омлет з гарбузом і шпинатом

Складові:

Яйця 2 штуки

Гарбуз 60 г

Шпинат 30 г

Помідори чері 3 штуки

Сир Рікота 20 г

Твердий сир 15 г

Сіль, перець за смаком

Як приготувати:

Змішайте яйця з сіллю і перцем. Варений гарбуз наріжте дрібними кубиками. Помідори чері розріжте на половинки. Листя свіжого шпинату порубайте. Налийте яєчну суміш в сковороду з високими краями, додайте гарбуз, загорніть її шпинатом і перемішати. Зверху покладіть половинки чері і Рікоту і поставте в духовку на 10 хвилин. Готовий омлет посипте тертим сиром.

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