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Учені заявили, що любов до фастфуду пришвидшує старіння

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Учені заявили, що любов до фастфуду пришвидшує старіння - фото 1

Іспанські вчені з університету Наварра виявили кореляцію між частим вживанням фастфуду і прискореним старінням організму. В експерименті взяли участь майже 860 осіб, за якими спостерігали 12 років.

Фахівці спостерігали за добровольцями, які старші як 55 років з 2008 року. Тоді учасники дослідження здали аналізи і кожні два роки звітували про свій раціон.

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З'ясувалося, що у тих, хто полюбляв в основному поласувати фастфудом і рафінованими продуктами, швидше скоротилася довжина теломер – ділянок хромосом, які є маркером біологічного віку. Чим теломери коротші, тим старіший організм.

І навпаки, чим рідше людина вживала шкідливу їжу, тим повільніше у неї коротшали теломери.

Учені заявили, що любов до фастфуду пришвидшує старіння - фото 423272

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Джерело: sciencealert
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