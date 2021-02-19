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Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
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Хочете вразити свого співрозмовника? Стати справжнім авторитетом у компанії? Підвищити свою популярність. Тоді вам однозначно знадобиться порада, якою поділився Наполеон Гілл.
Достатньо усього на секунду зачекати з відповіддю, ви зможете змінити уявлення співрозмовника про вас, а також домогтися поваги.
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Про те, як домогтися успіху, написані сотні книг і статей, але одну з найкращих порад дав Наполеон Гілл, автор книги "Думай і багатій":
"Двічі подумайте перед тим, як щось сказати, тому що ваші слова і вплив посіють насіння успіху або невдачі в умах слухачів".
Це загальне правило можна скоротити до простого трюку, який під час розмови моментально зробить вас популярнішим і авторитетнішим. Достатньо просто зачекати секунду перед тим, як відповідати. Ця незначна зміна у звичній манері розмови може принести багато користі. І ось як це працює.
1. Ви не перебиваєте інших
Коли ми перебиваємо співрозмовника, то висловлюємо свою неповагу до нього. Якщо ми перебиваємо, тому що знаємо, що той збирався сказати, ми ще й натякаємо, що він нудний і передбачуваний. А коли ми зволікаємо з відповіддю, то показуємо співрозмовнику, що він і його думка нам не байдужі. Ми виявляємо повагу, тому отримуємо повагу у відповідь.
2. Ви встигаєте зосередитися
Більшість людей під час бізнес-переговорів використовують підхід "Стріляйте, не цілячись", описаний Майклом Мастерсоном (тобто говорять, не думаючи). Або так захоплюються розмовою, що вибовкують зайву інформацію. Однак у кожної розмови повинна бути конкретна мета, особливо в бізнесі. Інакше навіщо взагалі цю розмову починати? Повагавшись з відповіддю, ви зможете підібрати потрібні слова, які принесуть користь і вам, і вашому співрозмовнику.
3. Вам легше висловити свою думку
Багато хто використовує у розмові слова-паразити як зв'язок ("як би", "а...", "розумієте", "типу"). Це дає трохи часу, щоб обміркувати наступну фразу. Тільки звучить така промова невиразно і непереконливо. Якщо задуматися над відповіддю, можна встигнути зібратися і чітко сформулювати свою думку.
4. Ви здаєтеся розумнішими
Ніхто не поважає тих, хто говорить без угаву і не прислухається до співрозмовника. Якщо ж ви зупиняєтеся перед відповіддю, вас вважатимуть вдумливим, а до ваших слів прислухатимуться.
Цей трюк не тільки допоможе домогтися більшої поваги на роботі, але і зміцнить ваші стосунки з близькими. Адже кожного разу, коли ви обмірковуєте свої слова, ви висловлюєте любов і повагу. А це дуже важливо у будь-яких відносинах.
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