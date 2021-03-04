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Чотириденний робочий тиждень стає все популярнішим у світі

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Чотириденний робочий тиждень стає все популярнішим у світі - фото 1

Перелік пропозицій працювати чотири дні у тиждень продовжує невпинно рости. За останні три роки у світі потроїлася кількість вакансій з чотириденним робочим тижнем.

Відзначається, що ефективність скороченого робочого тижня також підтверджують результати досліджень, які проводив британський аналітичний центр Autonomy. Так, роботодавці відзначають, що щасливі, зацікавлені і врівноважені співробітники виконують роботу набагато краще.

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"Чотириденний тиждень набирає обертів. Для більшості фірм скорочення робочого часу – цілком реальна мета", – говорить Віл Стронге, директор з досліджень Autonomy.

Чотириденний робочий тиждень кілька років назад тестували компанії в офісах по всьому світу. Менше працювати стали у Німеччині, Новій Зеландії і Японії. Перші результати підтвердили, що якість роботи в таких умовах не знизилася, а навпаки – зросла.

Чотириденний робочий тиждень стає все популярнішим у світі - фото 450098

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Джерело: bloomberg
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