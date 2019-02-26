Як позбутися напруги на роботі: дієві поради

Іноді буває так, що робочий день перетворюється на смугу перешкод, де ти біжиш від одної стресової ситуації до іншої. Для того, щоб не псувати собі настрій, а потім не робити це своїм рідним і близьким, потрібно навчитися відволікатися та позбуватися напруги. Розповідаємо, як це зробити.

Більшість цих порад підійдуть тим, хто під час робочого дня не може навіть вийти за межі офісу. Тому збережіть собі, аби не загубити.

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Глибоко дихайте. Якщо ви відчуваєте, що зараз "вибухнете", спробуйте глибоко дихати. Робіть це повільно та розслаблено. Це дозволить наситити мозок і тіло киснем, а також трішки "випустить пару".

У стресових ситуаціях не забувайте глибоко дихати

Склянка води. Для чого випивати воду, коли емоції зашкалюють? А для того, щоб відволіктись. Тим більше, вода принесе лише користь вашому організму.

Легка розминка. Поставте ноги на ширині плечей, руки мають бути розслабленими вздовж тіла. Заплющте очі, зробіть глибокий вдих, одночасно піднімайте долоні вгору вздовж тіла, а потім розведіть їх у сторони. Повільно видихайте, опускаючи руки. Повторіть цю вправу тричі.

Встаньте з-за столу

Ароматерапія. Для цього пункту потрібно бути впевненими в тому, що у ваших сусідів по офісу немає алергії на певні аромати. Якщо ж вона є, то можна просто вийти з кабінету. Стрес прибирають бергамот, грейпфрут, а також сандал.

Прогуляйтесь. Якщо ви зазвичай їсте в офісі, ми рекомендуємо у стресові дні робити це назовні. Сходіть у кафе. Відволічіться. Розслабтесь. Але це зовсім не означає, що вам потрібно під час цього користуватися гаджетами.

Прогулянки дозволяють відволіктися від трудових буднів

Бережіть себе та слухайте Радіо МАКСИМУМ!

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