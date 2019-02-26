Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Як позбутися напруги на роботі: дієві поради

  • 103
Стреси супроводжують нас на роботі - фото 1
Стреси супроводжують нас на роботі / Microsoft News

Іноді буває так, що робочий день перетворюється на смугу перешкод, де ти біжиш від одної стресової ситуації до іншої. Для того, щоб не псувати собі настрій, а потім не робити це своїм рідним і близьким, потрібно навчитися відволікатися та позбуватися напруги. Розповідаємо, як це зробити.

Більшість цих порад підійдуть тим, хто під час робочого дня не може навіть вийти за межі офісу. Тому збережіть собі, аби не загубити.

І ще: Вигорання на роботі: як розпізнати і повернутись до нормального життя

Глибоко дихайте. Якщо ви відчуваєте, що зараз "вибухнете", спробуйте глибоко дихати. Робіть це повільно та розслаблено. Це дозволить наситити мозок і тіло киснем, а також трішки "випустить пару".

У стресових ситуаціях не забувайте глибоко дихати - фото 310209
У стресових ситуаціях не забувайте глибоко дихати

Склянка води. Для чого випивати воду, коли емоції зашкалюють? А для того, щоб відволіктись. Тим більше, вода принесе лише користь вашому організму.

Легка розминка. Поставте ноги на ширині плечей, руки мають бути розслабленими вздовж тіла. Заплющте очі, зробіть глибокий вдих, одночасно піднімайте долоні вгору вздовж тіла, а потім розведіть їх у сторони. Повільно видихайте, опускаючи руки. Повторіть цю вправу тричі.

Встаньте з-за столу - фото 310208
Встаньте з-за столу

Ароматерапія. Для цього пункту потрібно бути впевненими в тому, що у ваших сусідів по офісу немає алергії на певні аромати. Якщо ж вона є, то можна просто вийти з кабінету. Стрес прибирають бергамот, грейпфрут, а також сандал.

Прогуляйтесь. Якщо ви зазвичай їсте в офісі, ми рекомендуємо у стресові дні робити це назовні. Сходіть у кафе. Відволічіться. Розслабтесь. Але це зовсім не означає, що вам потрібно під час цього користуватися гаджетами.

Прогулянки дозволяють відволіктися від трудових буднів - фото 310207
Прогулянки дозволяють відволіктися від трудових буднів

Бережіть себе та слухайте Радіо МАКСИМУМ!

Читайте також: Біль у спині: 5 неочевидних причин появи болю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
  • 24 лютого, 17:25
  • 784
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
  • 25 лютого, 07:12
  • 972
Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
  • 26 лютого, 13:56
  • 543
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл