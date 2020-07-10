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Як позбутися набряків ніг влітку

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Літо - фото 1
Літо / stadium

Дізнайтеся, за допомогою яких методів можна позбутися набряклості ніг в літній період.

Дуже часто жінки влітку стикаються з неприємною проблемою у вигляді набряків на ногах. Особливо під кінець робочого дня ноги стають ватяними, наливаються водою і ледве поміщаються у взуття.

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Набряклість ніг часто супроводжують різні захворювання і стають першим тривожним дзвіночком про непорядок в організмі. Однак в літні місяці навіть здорова людина може скаржитися на набряки ніг. Як позбутися набряків ніг влітку?

Носіть правильне взуття. Відмовтеся від взуття на високих підборах, тісних сандалій, здавлюючих ногу, і від панчіх з тугими резинками.

Робіть зарядку ніг. Зняти напругу з литкових м'язів і "розігнати" кров допоможуть перекочування з п'яти на носок і назад. Повторюйте цю вправу 5-6 разів кожні дві години. Також корисно катати босими ногами щільну кульку або качалку по підлозі: це чудовий масаж для ваших втомлених за день ніжок.

Скоротіть вживання солі. Звичайно від солі відмовлятися повністю не потрібно, фахівці рекомендують лише обмежити її вживання. Сіль затримується в організмі і саме вона буває причиною набряклості ніг.

Як позбутися набряків ніг влітку - фото 415174

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Джерело: stadium
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