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Учені розповіли, чому деякі люди вперто відмовляються носити захисні маски

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Люди з часом починають ігнорувати носіння захисних масок - фото 1
Люди з часом починають ігнорувати носіння захисних масок

Президент Королівського товариства сьогодні закликав усіх у Великій Британії носити захисну маску, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19. Доктор Роббі Аллен з Університету Кренфілда пояснює, чому, навіть якщо людям говорять, вони не завжди слідуватимуть порадам фахівців.

Коментуючи, чому люди відмовляються носити маски, доктор Роббі Аллен з Університету Кренфілда наголосив, що подібна поведінка – це не щось нове.

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"Те, що ми бачимо, не є новим явищем. У 1960-х роках робота психолога Джека Брема з теорії реактивності встановила, що у людей є внутрішня мотивація. Щоб повернути собі відчуття свободи, коли вони відчувають, що його забирають", – нагадав він.

Що таке теорія реактивності?

Теорія реактивності заявляє, що у кожного з нас є свобода поведінки, і ми часто будемо робити повну протилежність того, що нас просять. Існує безліч наук, які показують небезпеку куріння, надмірної ваги або надмірного вживання алкоголю. Смерть від них пов'язана з поведінкою і значною мірою запобіжна. Було багато успішних кампаній зі зниження шкідливої поведінки. Однак є в нас є ядро, яке навмисно ігнорує медичні поради і робить прямо протилежне.

Люди ігнорують захисні маски, адже вони зазіхають на їхню свободу - фото 414947
Люди ігнорують захисні маски, адже вони зазіхають на їхню свободу

Аллен продовжує: "Причина не брати до уваги розумну пораду – небажання відмовитися від способу життя, свободи. Рівень теорії реактивності позитивно корелює з відносною важливістю загрози свободі. Це видно по тому, як багато людей добровільно підкоряються розпорядженням держави і медичним порадам як засіб служіння більшого блага, натомість інші кидають виклик досвіду й авторитету. Ті, хто активніший, будуть активно протистояти правилам, проявляючи гнів у своєму прагненні до автономії".

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Джерело: Medikforum
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