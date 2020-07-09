Учені розповіли, чому деякі люди вперто відмовляються носити захисні маски

Президент Королівського товариства сьогодні закликав усіх у Великій Британії носити захисну маску, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19. Доктор Роббі Аллен з Університету Кренфілда пояснює, чому, навіть якщо людям говорять, вони не завжди слідуватимуть порадам фахівців.

Коментуючи, чому люди відмовляються носити маски, доктор Роббі Аллен з Університету Кренфілда наголосив, що подібна поведінка – це не щось нове.

Це цікаво: Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто

"Те, що ми бачимо, не є новим явищем. У 1960-х роках робота психолога Джека Брема з теорії реактивності встановила, що у людей є внутрішня мотивація. Щоб повернути собі відчуття свободи, коли вони відчувають, що його забирають", – нагадав він.

Що таке теорія реактивності?

Теорія реактивності заявляє, що у кожного з нас є свобода поведінки, і ми часто будемо робити повну протилежність того, що нас просять. Існує безліч наук, які показують небезпеку куріння, надмірної ваги або надмірного вживання алкоголю. Смерть від них пов'язана з поведінкою і значною мірою запобіжна. Було багато успішних кампаній зі зниження шкідливої поведінки. Однак є в нас є ядро, яке навмисно ігнорує медичні поради і робить прямо протилежне.

Люди ігнорують захисні маски, адже вони зазіхають на їхню свободу

Аллен продовжує: "Причина не брати до уваги розумну пораду – небажання відмовитися від способу життя, свободи. Рівень теорії реактивності позитивно корелює з відносною важливістю загрози свободі. Це видно по тому, як багато людей добровільно підкоряються розпорядженням держави і медичним порадам як засіб служіння більшого блага, натомість інші кидають виклик досвіду й авторитету. Ті, хто активніший, будуть активно протистояти правилам, проявляючи гнів у своєму прагненні до автономії".

Читайте також: Маски в поміч: у метро Берліна вирішили креативно нагадати про захист від COVID-19