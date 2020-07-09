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Як визначити якість води за кілька хвилин

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Вода - фото 1
Вода / phys

Вчені з Північно-Західного університету, США, розробили технологію, що дозволяє за кілька хвилин зрозуміти, чи є у воді антибіотики або шкідливі метали.

"Система тестування схожа на тест на вагітність замість того, щоб відправляти пробірку в лабораторію і чекати тижнями, можна взяти кілька крапель рідини і дочекатися появи візуального маркера", – сказав Халід Елам, один з авторів статті.

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В основі тесту – вміння бактерій визначати якість води за допомогою молекулярних "смакових сосочків". Повідомляється, що в ході випробувань, вчені "навчили бактерії подавати візуальні сигнали в присутності забруднювачів".

"Технологія пройшла перевірку в Парадайз, в штаті Каліфорнія, місцевості, знищеній пожежами рік тому. Там ми відчули свою систему в воді, куди вочевидь потрапило багато токсичних металів. Розробка показала, що вона здатна виявити присутність забруднюючих речовин підвищеного рівня не гірше, ніж стандартні тести, але набагато швидше і набагато дешевше", – заявили автори новації.

Як визначити якість води за кілька хвилин - фото 414790

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Джерело: phys
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