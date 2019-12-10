Як позбутися часникового запаху з рота

Багато хто боїться їсти часник через сильний запах після його вживання. Виявляється, позбутися цього запаху дуже просто.

Часник обов'язково треба їсти свіжим і подрібнити. Річ у тому, що якщо часточку часнику додати в гарячу другу страву або першу, то можна втратити одну дуже важливу речовину: аліцин.

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Ця речовина надає часнику його противірусні та протимікробні властивості. Вона утворюється при розчавлюванні або нарізанні свіжого часнику. З'їдений часник через шлунок потрапляє в кров і розноситься по всьому організму людини, в тому числі потрапляє в легені. Тобто запах часнику йде, перш за все, не від зубів і порожнини рота.

Він з'являється разом з нашим диханням, тому що речовини, які містить часник, проникають в легені. Яблука ж містять багато різних кислот, в тому числі ті, які вступають в реакцію зі сполуками часнику. Вони нейтралізують речовини, які надають аромат часнику. В результаті запах часнику зникає. Ось такими виявилися чудодійними яблука!

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