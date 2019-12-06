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Названі найкорисніші зимові фрукти

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Фрукти взимку - фото 1
Фрукти взимку / pxhere

Щоб залишатися здоровим в холодну пору року, не обов'язково бігти в аптеку за вітамінними комплексами. Досить щодня вживати по два-три корисних фрукта, які сповна збагатять організм вітамінами і іншими корисними речовинами.

Хурма для серця і щитовидки. Сонячний фрукт містить практично весь комплект вітамінів, щодня необхідних організму для правильної роботи. Зокрема, це вітаміни групи В, А, С, Р. Крім того, в ньому особливо багато магнію, калію і йоду. Перші два компоненти необхідні для збереження здоров'я серцево-судинної системи.

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Банан для молодості і бадьорості. Те, що банани – помічники серця, ні для кого не секрет. Але крім цієї властивості, вони також сприяють збереженню пружності шкіри і запобігають негативним віковим змінам в нервовій системі.

Названі найкорисніші зимові фрукти - фото 372527

Мандарин для імунітету. Всім відомо, що це один з лідерів за вмістом вітаміну С, при цьому на відміну від багатьох інших подібних продуктів – солодкий і смачний. У зимовий час мандарини треба вживати щодня, оскільки крім аскорбінової кислоти, в ньому містяться і інші корисні речовини.

Ківі для хорошої крові. Цей плід по праву можна назвати природним полівітаміном, адже в його склад входять такі вітаміни, як А, групи В, С, Е, а також необхідні організму речовини: фолієва кислота, антиоксиданти, клітковина, рослинний білок, пектини, флавоноїди і величезна кількість органічних кислот.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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