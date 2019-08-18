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Як пов'язані велосипедний шолом і ризик: пояснення вчених
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Німецькі психологи з'ясували, що носіння велосипедного шолому пов'язане з підвищеним прагненням до ризику навіть у тих ситуаціях, які не пов'язані з управлінням велосипедом.
Для забезпечення безпеки велосипедистам (незалежно від того, де вони їздять) рекомендується носити захисний шолом. Він знижує ризик травми головного мозку, а також смерті в результаті її отримання, у кілька разів.
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Але при цьому деякі дослідження вказують на те, що використання велосипедного шолома (а також і інших видів захисту) підвищує ймовірність прояву ризикованої поведінки: іншими словами, велосипедист у шоломі буде відчувати себе впевненішим з точки зору власної безпеки, через що може, наприклад, розвинути велику швидкість, ніж велосипедист без шолома, потенційно підвищуючи ризик отримання травми.
Подібне явище називають "компенсацією ризику", і поширюватися воно може не тільки в ситуаціях, в яких шолом насправді несе якусь практичну користь. Наприклад, дослідження, показало, що люди в велосипедному шоломі йдуть на великі ризики при прийнятті рішень і в звичайній комп'ютерній грі. Причини такого впливу – особливо з точки зору нейрофізіології – однак, вивчені погано.
Виправити це вирішили вчені під керівництвом Барбари Шмідт з Йенського університету імені Фрідріха Шиллера. У їх дослідженні взяли участь 40 осіб, яким необхідно було зіграти в карткову комп'ютерну гру. На кожному етапі такої гри необхідно було зробити вибір на користь однієї з двох карт, кожному значенню (усього їх було два: ромб і квадрат) була присвоєна певна нагорода. До того, щойно учасник обирав карту, йому повідомлялося про передбачуваний виграш, який він отримає, якщо йому попадеться потрібна карта. Так, варіантів розподілу нагороди між картами було два: або, наприклад, при отриманні карти з квадратиком учасник отримував 11 центів, а при отриманні іншої – нічого, або нагорода за кожну карту була різною (шість і п'ять центів, сім і чотири центи і так далі). Відповідно, перший варіант гри був ризикованіший – при максимально можливому виграші учасник ризикував не виграти взагалі нічого.
Під час експерименту активність мозку учасників вимірювали за допомогою електроенцефалографії. Зокрема, вчені зосередилися на активності лобових часток в тета-діапазоні (від 4 до 6 Герц) – показнику роботи когнітивного контролю. Половина учасників під час експерименту сиділа в велосипедному шоломі поверх ЕЕГ-шапочки, а щоб уникнути ефекту праймінгу (попередньої установки, що впливає на поведінку), на шолом був надітий айтрекер: учасникам із групи в шоломах повідомлялося, що вчені таким чином також записують рухи очей. Крім того, всі учасники заповнили опитувальники на предмет наявності у них тривожності, тяги до ризику і про те, як часто вони їздять на велосипеді (з шоломом або без).
Учені з'ясували, що учасники, на яких був надітий шолом, вибирали найбільш ризикований варіант, а не безпечний, у 49% випадків, натомість учасники з контрольної групи – тільки у 26.
Що стосується активності мозку, то розглянута активність лобових часток у тета-ритмі у учасників, які носили шолом під час експерименту, також була нижчою: це, на думку вчених, вказує на те, що їх когнітивний контроль був нижчим, що, у свою чергу, і призвело до переваги ризикованіших опцій.
Чорним квадратом виділена активність в тета-діапазоні через 100-360 мілісекунд після пред'явлення варіанти вибору карти. Зліва – для тих, хто носив шолом, праворуч – для контрольної групи
Автори праці уточнюють, що вони зробили все можливе для того, щоб учасники дослідження не здогадалися про реальне значення експерименту до і під час його проходження, а також і про те, навіщо на них був надітий велосипедний шолом. У своїй праці вони уточнюють, що, після того, як вони розповіли учасникам про цілі експерименту після його проходження, всі були здивовані: про те, навіщо насправді використовувався шолом, вони самі не здогадувалися.
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