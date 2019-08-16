Цифровий детокс: як почувається людина після відмови від гаджетів

А ви готові відмовитися від гаджетів на час відпустки?

Так звана цифрова детоксикація набирає популярність, проте, як з'ясувалося, відмова від смартфонів і інтернету дається людям не так уже й легко. Тому вчені вирішили з'ясувати, що відчуває людина після добровільної відмови від гаджетів.

У рамках експерименту велися спостереження за 24 добровольцями з 17 країн світу. Всім їм потрібно було відмовитися від використання гаджетів під час відпустки.

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З'ясувалося, що першими емоціями при цифровій детоксикації стали занепокоєння та розчарування. Згодом "залежні" змирилися, а деякі навіть випробували відчуття свободи.

Головним приводом для занепокоєння була неможливість використовувати карти Google в умовах відсутності інтернету. Крім того, ті, хто вибрали сільський туризм, відчували більше негативних почуттів через неможливість "згаяти" час за смартфоном і поділитися з друзями враженнями.

Спочатку відмова від гаджетів стає причиною занепокоєння

Серед плюсів було наголошено на тому, що відсутність необхідності стежити за життям у соціальних мережах і відповідати на повідомлення дозволило спокійніше сприймати навколишній світ і насолоджуватися новими враженнями. Крім того, учасники експерименту частіше спілкувалися зі своїми попутниками і місцевими жителями.

Як резюмують дослідники, секрет набирання популярності цифрової детоксикації полягає в тому, що все більше людей втомлюються від необхідності постійно "бути на зв'язку".

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