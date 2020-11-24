ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках

Кохання – це прекрасна річ, але лише на ньому навряд чи можна збудувати міцні та довгі стосунки. Тому розповідаємо, що не варто робити, якщо ви справді цінуєте людину поряд.

Мало у кого не виникає навіть дрібних проблем у стосунках, але є помилки, яких припускаються дуже багато людей. Психолог з Массачусетського університету Паула П'єтромонако назвали найпопулярніші речі, які краще не робити, якщо ви плануєте побудувати довготривалі та щасливі стосунки.

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Помилка №1: Думати, що партнер точно не піде

Чим триваліші стосунки, тим більше люди звикають один до одного і починають менше цінувати особливий зв'язок між ними. Хоч це лише один з етапів спільного життя, але не варто приймати людину поряд, як щось, що вам належить. Тому інколи корисно уявляти своє життя без партнера та нагадувати йому про свої почуття.

Помилка №2: Думати, що партнер вас покине

Надмірна потреба у любові може добряче відлякати людину, навіть якщо почуття взаємні. Тому не варто постійно перепитувати, чи вас ще кохають і чи вас не покинуть. Краще виділити межі стосунків і не панікувати.

Помилка №3: Ігнорувати особистий простір пари

Якби вам не хотілось розповісти про все, що відбувається у ваших стосунках, але краще не розкривати всі таємниці своїм друзям та знайомим. Насправді це дуже негативно впливає на рівень довіри та може образити близьку людину.

Помилка №4: Скаржитись на партнера

Чим більше спільних моментів переживають люди разом, тим більше негативних моментів може виникати. Але, якщо у вас і є певні претензії до другої половинки, то важливо обговорювати їх саме з нею. А от ділитись цим з друзями, аби вони вас пошкодували – це навряд чи допоможе.

Помилка №5: Придушувати невдоволення

Варто зрозуміти, що роздратування не варто накопичувати, адже згодом воно перетвориться у гігантську кулю з образ. Якщо приховувати те, що вам насправді не подобається, то можна забути про відвертість та чесність у стосунках.

Помилка №6: Постійно сумніватись

Чим більше у ваших думках тривог щодо перспектив стосунків, тим менше комфортну та впевненості у них в реальному житті. Якщо вас і щось турбує, то це варто проговорити та пояснити, що ви не боїтесь йти далі, ви просто боїтесь втратити дорогу людину.

Помилка №7: Не сприймати партнера достатньо серйозно

Варто реально задуматись, на якому місці серед ваших пріоритетів є кохана людина. Ніхто не каже робити з нього сенс свого життя, адже це теж не найкращий варіант, але якщо стосунки у вас десь наприкінці списку, то навряд чи можна розраховувати на щось серйозне.

Помилка №8: Не вірити у партнера

У кожного в житті бувають складні періоди, які позначаються і на обох у стосунках. Але рано чи пізно темна смуга завершиться, тож не варто втрачати віру у своїх близьких людей. Лише підтримка та впевненість у тому, що вас все вдасться, допоможуть швидко повернутись у норму.

Помилка №9: Не вірити у стосунки

Чим більше трапляється проблем у парі, тим більше шансів, що з'являться думки про те, що вже ніколи не вдасться налагодити такий романтичний зв'язок, як колись. У такі моменти психологи радять звертати увагу на позитивні моменти у стосунках, а не опускати руки.

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