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Як повернути повноцінний сон: поради медиків

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Як швидше засинати - фото 1
Як швидше засинати

Повноцінний сон є неймовірно важливим для здоров'я. Ці поради допоможуть побороти безсоння та набратись енергії!

На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією для українців. Цього разу медики розповіли, як відновити повноцінний сон та зміцнити здоров'я.

І ще: Як одна безсонна ніч може нашкодити здоров'ю

Поради, як повернути повноцінний сон:

  • Перед сном відмовтесь від телевізора та гаджетів. Річ у тому, що надмірна кількість світла пригнічує вироблення мелатоніну, який впливає на якість сну.
  • Слухайте класичну або спокійну музику за 30-45 хвилин до сну. Саме пісні з повільним ритмом 60-80 ударів за хвилину здатні не лише прискорити засинання, а й позбавити симптомів депресії та тривожності.
  • Уявіть приємне місце. Візуалізація певної картинки чи місця дозволяє швидше розслабитись. Нещодавні дослідження підтвердили, що такий лайфхак допомагає заснути на 20 хвилин раніше.
  • Тримайте кінцівки у теплі. Тепла ванна для ніг або теплі шкарпетки допоможуть оптимізувати терморегуляцію, а також прискорюють засинання.
  • Читайте книжки. Надавайте перевагу друкованим виданням, а не читалкам на гаджетах.
  • Правильний раціон. За 6 годин до сну краще не пийте напоїв з кофеїном, а за 4 години відмовтесь від великої кількості їжі та алкоголю. Варто зазначити, що куріння теж негативно впливає на сон.
  • Ліжко тільки для сну. Варто виробити звичку, що ліжко є місцем лише для відпочинку, а не роботи, трапези чи перегляду серіалів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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