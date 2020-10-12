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Як потрібно та як не варто вибирати подарунки на Новий рік
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Напередодні Нового року всіх охоплює святкова метушня: як, де та який подарунок обрати своїм близьким та рідним. Щоб не вдаватися до паніки та все завчасно зробити, зверніть увагу на деякі правила. Вони допоможуть вам та надихнуть на ідеї новорічних подарунків.
Пропонуємо спочатку написати список, кому ви обираєте презент. А потім розглянути варіанти можливих подарунків.
1. За характером, звичками та вподобаннями
Вибір подарунка на новорічне свято можна робити з урахуванням індивідуальних особливостей людини. Для тих, хто веде активний спосіб життя, гарним варіантом буде фітнес-браслет, спортивний інвентар або аксесуари для тренувань. Мрійнику по життю буде доречною, наприклад, телескопічна труба, а завзятому рибалці — риболовні снасті.
2. Із урахуванням професії
Найлегший спосіб догодити тим людям, з якими ви ще не встигли добре познайомитися. Орієнтуючись на професію водія, можна йому подарувати на Новий рік відеореєстратор, акустичну систему, чохли на сидіння тощо. Вчителю сподобається гарне канцелярське приладдя, а лікарям — органайзери для медичного обладнання.
3. За близькістю стосунків
Звичайно, ви краще знаєте, чим здивувати свого чоловіка, ніж колегу по роботі. Саме близьким людям ми знаходимо, що подарувати такого, чого вони раніше не могли собі дозволити. Наприклад, мама буде в захваті від путівки до оздоровчого профілакторію, а сестричці сподобаються стильні предмети інтер’єру до її власної кімнати. Вразьте жінку компліментом у вигляді набору необхідної косметики з EVA.UA , правильно підібраної парфумерії, ювелірних прикрас. Чоловікам також сподобаються якісні набори інструментів, портативні гаджети або спортивний інвентар.
Топ антиподарунків
Ми звикли, що подарунок — це намагання зробити щось приємне для іншої людини, проте не завжди задум вдається. За певних умов навіть корисна річ може бути образливою або навіть небезпечною. НЕ треба дарувати те, що:
- створює небезпеку (гострі колючі або ріжучі предмети для маленької дитини);
- погано впливає на самооцінку людини та натякає на недосконалості в зовнішності (крем від зморщок для жінок або абонемент до спортивного залу, електронні ваги або одяг, що стягує фігуру людини із пишною красою — це вже зайве);
- шкодить здоров’ю (речі, які виготовлені з небезпечного/токсичного/поганої якості матеріалу, які можуть викликати розлади здоров’я або погіршення самопочуття);
- викликає багатозначні почуття та непорозуміння (спідня білизна від малознайомої людини);
- може створити дискомфорт (інколи стає справжньою несподіванкою подарунок домашньої тваринки для тих, хто не планував їх заводити або ще більше — має алергію на тварин);
- є недоречним (тепла шуба або вовняні шкарпетки для мешканців спекотних країн; гребінці для власників стрижки під 0 тощо).
Тепер ви знаєте, як вибрати подарунок на новорічні свята родичам, друзям, колегам!
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