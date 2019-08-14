Як потрібно харчуватися після відпустки: поради лікарів

При завершенні відпустки організм відчуває гострий стрес не тільки через зміну клімату, а й через необхідність вкотре перебудовуватися на новий режим. Саме тому потрібно відповідально підійти до харчування після відпочинку.

Науковці зауважили, що любителі фаст-фудів і напівфабрикатів, жирної смаженої їжі мають більшу схильність до депресивних настроїв, ніж люди, раціон яких здебільшого складається з рослинної їжі, каш і горіхів.

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Тому, щоб відчувати себе бадьорими і повними сил, їжте більше овочів і фруктів, насіння і горіхів, доповнюйте раціон корисними трав'яними чаями. Ну і, зрозуміло, не забувайте про морепродукти та нежирні сорти м'яса, які також багаті великою кількістю різноманітних мікроелементів і поживних речовин.

Є сенс включити в раціон продукти, які містять серотонін, або, як його називають "гормон радості". Особливо багато його в темному шоколаді, бананах, горіхах. Також не забувайте вживати в їжу побільше натуральних антидепресантів – це мед, шоколад, кавун, диня, шавлія і цибуля, – порадив лікар.

Можете готувати рибу та м'ясо на грилі

До речі, навіть якщо під час відпустки з'явилася зайва вага, не варто відразу ж сідати на дієту, принаймні, поки не вдасться увійти в робочий графік. А ось скинути кілька кілограмів уже за перші кілька днів допоможе жорстке обмеження солодкого, мучного, жирного, копченого. Перейдіть на рослинну їжу і відварне (або на пару) м'ясо або рибу – це поліпшить і самопочуття, і настрій, і фігуру.

Після завершення відпустки не зайвим буде також місяць-півтора приймати вітамінні комплекси. А ось чим категорично заборонено піднімати настрій, так це спиртними напоями. По-перше, спиртне заважає засвоєнню організмом цінних мікроелементів, ну а по-друге – пригнічує нервову систему. З аналогічної причини не варто бадьоритися й енергетичними напоями.

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