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Чому влітку легко набрати зайву вагу

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Чому влітку легко набрати зайву вагу - фото 1
Чому влітку легко набрати зайву вагу / maximum.fm

Науковці пояснили, чому люди товстішають влітку.

Медики пояснили, що попри поширену думку про схуднення, влітку легко набрати зайвих кілограмів. А причиною для цього є не лише переїдання, а й брак води в організмі. Вчені наголошують, що це негативно впливає на здоров'я, руйнуючи процес обміну речовин.

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Якщо людина дуже хоче пити, то організм сповіщає про певний рівень зневоднення. Науковці розповідають, що через брак вологи знижується рівень бадьорості та енергії. Через це люди починають тягнутися до їжі навіть тоді, коли шлунок заповнений. Саме через таке помилкове відчуття голоду виникає переїдання, з'являються зайві кілограми і навіть ожиріння.

Чому влітку легко набрати зайву вагу - фото 254162
Чому влітку легко набрати зайву вагу / maximum.fm

Тому потрібно постійно пити воду невеличкими порціями ще до того, як виникне відчуття спраги. До того ж, медики радять вирахувати кількість води, яку варто випивати щодня, щоб організм нормально функціонував.

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Джерело: newsyou.info
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