Від цих популярних харчових звичок потрібно відмовитись

Що не можна робити після їжі

Чимало людей навіть не помічають, як їхні звичайні щоденні ритуали впливають на самопочуття та харчування. Якщо у вас є хоча б одна із таких звичок, то варто починати змінювати своє життя.

Медики розповіли, які поширені харчові звички завдають найбільше шкоди та погіршують стан здоров'я. На деякі з них ви навіть могли не звертати уваги.

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Фрукти після трапези. Звісно ж, свіжі фрукти чудово здатні замінити десерт, однак краще їх вживати за годину до або через 2 години після їжі. Це дозволяє уникнути бродіння та порушень роботи шлунку.

Звісно ж, свіжі фрукти чудово здатні замінити десерт, однак краще їх вживати за годину до або через 2 години після їжі. Це дозволяє уникнути бродіння та порушень роботи шлунку. Не запивайте їжу водою (і будь-чим іншим). Така звичка призводить до того, що ферменти, які допомагають перетравлювати їжу, потрапляють до шлунку швидше за продукти.

Гарячий душ чи ванна після їжі. Водні процедури відводять активний кровообіг від шлунку до кінцівок, що негативно впливає на обмін речовин. Тому краще почекати хоча б годинку-дві.

Водні процедури відводять активний кровообіг від шлунку до кінцівок, що негативно впливає на обмін речовин. Тому краще почекати хоча б годинку-дві. Сон і перекур після трапези. Це не лише погіршує якість відпочинку та самопочуття, а й може викликати спазми та загальне погіршення здоров'я. Та й загалом не варто забувати, що куріння - погана звичка.

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