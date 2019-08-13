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Від цих популярних харчових звичок потрібно відмовитись

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Що не можна робити після їжі - фото 1
Що не можна робити після їжі

Чимало людей навіть не помічають, як їхні звичайні щоденні ритуали впливають на самопочуття та харчування. Якщо у вас є хоча б одна із таких звичок, то варто починати змінювати своє життя.

Медики розповіли, які поширені харчові звички завдають найбільше шкоди та погіршують стан здоров'я. На деякі з них ви навіть могли не звертати уваги.

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  • Фрукти після трапези. Звісно ж, свіжі фрукти чудово здатні замінити десерт, однак краще їх вживати за годину до або через 2 години після їжі. Це дозволяє уникнути бродіння та порушень роботи шлунку.
  • Не запивайте їжу водою (і будь-чим іншим). Така звичка призводить до того, що ферменти, які допомагають перетравлювати їжу, потрапляють до шлунку швидше за продукти.
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  • Гарячий душ чи ванна після їжі. Водні процедури відводять активний кровообіг від шлунку до кінцівок, що негативно впливає на обмін речовин. Тому краще почекати хоча б годинку-дві.
  • Сон і перекур після трапези. Це не лише погіршує якість відпочинку та самопочуття, а й може викликати спазми та загальне погіршення здоров'я. Та й загалом не варто забувати, що куріння - погана звичка.
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Джерело: newsyou.info
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