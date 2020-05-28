Як поширюється коронавірус у вагоні метро

Вчені з університету Орегона представили комп'ютерну модель, яка показує, як коронавірус може поширюватися в замкнутому приміщенні, навіть якщо ніхто не кашляє.

Як показали попередні дослідження, вірусні частинки активно розлітаються навіть під час звичайної розмови. Модель вчених наочно продемонструвала, як інфікована людина під час розмови в метро потенційно поширить вірус, якщо не буде дотримуватися дистанції або використовувати маску.

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Навіть якщо частинки вірусу не розлітаються так далеко, як якби хтось чхнув або кашляв, вони все одно можуть поширюватися далі, ніж можна було б очікувати від простого дихання, – пояснили фахівці.

Носіння маски під час руху в громадському транспорті може знизити ризики, тому експерти радять носити захисні пов'язки навіть після зняття обмежень.

Комп'ютерне моделювання зараз актуальне, оскільки багато країн повільно виходять з карантину. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) порадила, що якщо 2 метри соціальної дистанції не можуть бути збережені, найкраще обмежити час спілкування з колегами по роботі 15 хвилинами.

Лондонське метро рекомендує пасажирам носити маску, мити руки до і після всіх поїздок, використовувати безконтактні форми оплати, носити дезінфікуючий засіб для рук і підтримувати відстань 2 метри між іншими пасажирами, коли це можливо.

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