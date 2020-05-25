Роботу київського метро показали на відео

Київське метро відновило свою роботу в звичайному режимі. У метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

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"Дезінфікують кожен поїзд перед кожним рейсом; посилено дезінфікують всі пасажирські зони - вестибюлі і платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів; у вестибюлях і на платформах станцій нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції", – повідомив Кличко.

Також пасажирів інформують про можливість безконтактної оплати за проїзд. Контроль за дотриманням правил здійснює поліція.

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