Як поганий настрій впливає на наш організм

Запалення можуть бути пов'язані з цілою купою проблем зі здоров'ям / Allowwonder

Дослідження вчених показують, що поганий настрій впливає не тільки на психічне здоров'я.

Згідно з отриманими даними, негативні емоції, такі як: занепокоєння, гнів і депресія, збільшують рівні маркерів запалення в крові, що, в свою чергу, призводить до різних фізичних хвороб.

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За словами експертів, запалення можуть бути пов'язані з цілою купою проблем зі здоров'ям, включаючи астму, артрит, хвороби серця і навіть рак. Проте, роль запалення в психічному здоров'ї наразі залишається неясною.

У випробуваннях взяли участь 220 дорослих людей. П'ять разів на день протягом двох тижнів вони заповнювали анкету, в якій лікарі оцінювали їх психічне здоров'я. Добровольці розповідали, скільки позитивних емоцій вони відчували (щастя, задоволення, радість і насолоду), а також негативні емоції.

В кінці експерименту вчені взяли зразки крові для оцінки маркерів запалення, включаючи С-реактивний білок і сім запальних імунних клітин. Після обліку віку, статі, ІМТ і стану здоров'я експерти не виявили ніякого зв'язку між настроєм людини і рівнем запалення в цілому. Але, на останньому тижні було знайдено зв'язок, який фахівці пояснили тим, що учасники повинні були здати зразки крові.

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