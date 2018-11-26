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Танці з зірками День Святого Миколая

Смачні продукти, які покращують настрій

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Продукти для гарного настрою - фото 1
Продукти для гарного настрою

Науковці назвали смаколики, які допоможуть уникнути депресії у холодну пору року.

Раціон восени та взимку повинен містити не лише чимало вітамінів, а й продукти, які допоможуть підтримувати настрій на високому рівні та уникнути депресії. Ці смаколики мають функцію корисних антидепресантів.

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Банан. Цей популярний продукт підіймає не лише настрій, а й тонус. А все завдяки тому, що вітамін B6 та магній позитивно впливають на нервову систему, зміцнюють сон, а серотонін викликає ейфорію.

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Продукти для гарного настрою

Фініки та інжир. Ці смачні фрукти дуже корисні завдяки значному вмісту калію, який викликає приплив хорошого настрою.

Зелені овочі. Все тому, що у них є фолієва кислота, яка допомагає позбутись від депресії та суму.

Продукти для гарного настрою - фото 291351
Продукти для гарного настрою

Морська капуста. Науковці вважають, що низький рівень адреналіну у крові погіршує настрій, тому варто вживати морську капусту, у якій вдосталь криптофану. Він здатен швидко змінити ситуацію.

Цитрусові. Значний вміст вітаміну С не лише зміцнює імунітет, а й допомагає відновити увагу, тонус, бадьорість та настрій.

Продукти для гарного настрою - фото 291352
Продукти для гарного настрою

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Джерело: zdorovia.com.ua
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