Фахівці розповіли, як соцмережі впливають на настрій

Американські експерти зі штату Пенсільванія (США) під час експерименту дійшли висновку, що кількість відвідин соцмереж прямим чином взаємопов'язане зі зміною емоційного стану і, чим частіше користувачі заходять в соцмережі, тим більше псується настрій.

Відзначається, що користувачі Instagram розповіли, про те, що їм стає погано після відвідин улюбленої соцмережі. Як з'ясувалося, соцмережі можуть довести до депресії.

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Вчені запросили для участі в експерименті 143 студента. Їм дозволили на вибір відкривати додатки Facebook, Snapchat і Instagram, але з умовою, що це можна робити тільки 10 хвилин в день або ж можна було вести себе, як зазвичай.

Відвідин соцмереж прямим чином впливають на настрій

Перед початком дослідження всі учасники пройшли спеціальні психологічні тести. Експеримент тривав три тижні. Контроль відвідування додатків здійснювали за допомогою екрану використання батареї в iOS.

Результати були такі: у групи, яка користувалася соцмережами обмежено, спостерігалося зниження відчуття самотності і депресії. Але самооцінка і готовність до взаємодопомоги не підвищилися. Експерти пов'язали це з тим, що експеримент тривав недовго.

Погіршення настрою пов'язане з тим, що публікації в соцмережах так чи інакше змушують користувачів порівнювати себе з іншими. Особливо це стосується користувачів Instagram. Люди сприймають чиєсь життя як більш яскраве і успішне і засмучуються.

Вчені підкреслили, що обмеження перебування в соцмережах до півгодини в день може привести до значного поліпшення психічного стану. Однак поки ця цифра залишається неточною.

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