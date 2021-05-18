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Як почистити пательню від нагару, жиру та іржі до блиску
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Сковорода після смаження – при недостатньому догляді на цьому кухонному помічнику утворюється наліт, який псує і зовнішній вигляд, і функціональність посуду. Але є кілька перевірених способів, як відмити пательню.
Головний секрет правильного догляду до банальності простий: посуд треба мити відразу після використання. Гаряча вода, губка і засіб для розчинення жиру – три кити, на яких тримається ідеальна чистота наших сковорідок і каструль. Навіть якщо немає бажання займатися миттям відразу після смачної трапези, просто замочіть посуд у теплій воді з невеликим додаванням мийного засобу, пише berkem.
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Механічний спосіб очищення
Механічні способи очищення актуальні для старих сталевих, алюмінієвих і чавунних сковорідок, коли народні способи і хімічні засоби не допомагають прибрати багаторічний шар нагару і жиру. Але у всіх механічних способів є один істотний недолік: знімаючи шар бруду з зовнішніх стінок посуду, майже завжди знімається і верхній шар (емаль, анодований шар), а значить в майбутньому сковорідка буде швидше і більше покриватися жиром і кіптявою. Після такої радикальної чистки, дно чавунної / алюмінієвої сковорідки потрібно прожарити з сіллю і олією.
Ще один спосіб відчистити пательню:
Активоване вугілля
Беруть блістер таблеток, розтирають в порошок і насипають на поверхню вологого виробу. Залишають на годину, після чого вугілля змивають і миють сковорідку звичайним способом.
Ще один спосіб відчистити пательню:
Оцет і лимонна кислота
За допомогою цих засобів можна не тільки очистити каструлю або сковороду від жиру, а й прибрати пожовклий наліт з пластикових контейнерів. Знадобиться літр води і невелика ємність. Після закипання в воду додають пів склянки столового оцту і столову ложку лимонної кислоти. У гарячому розчині потрібно замочити жирний посуд і витримати 45-60 хвилин. Після цього навіть старий жир легко зішкребти жорсткою мочалкою. Місця, де жир сильно в'ївся, можна посипати содою і полити оцтом. В результаті реакції утворюється піна, яка допоможе видалити накип.
Ще один спосіб відчистити пательню:
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