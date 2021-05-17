Чотири золотих правила здорового життя

Останнім часом ведення здорового способу життя стає все більш актуальним. Очевидно одне: стан нашого здоров'я тільки в наших руках.

Улюблена робота. Є безліч мотивуючих і надихаючих історій про те, як людина відразу змінює своє життя: кидає роботу, їде на інший кінець світу і стає абсолютно щасливим. На такі вчинки готові далеко не всі, та й радикальні розв'язання проблем не завжди найкращі, пише growfood. А от любити те, що робиш – дійсно важливо.

Це цікаво: Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде

Сон. 7-8 годин на добу, це норма для дорослої людини, у дітей свої норми, в залежності від їх віку. При цьому важлива і якість сну: він має бути глибоким, бажано безперервним. Повноцінний нічний сон – це профілактика діабету, серцево-судинних хвороб, ожиріння, депресії.

Біг корисний як вранці, так і ввечері, тому якщо вранці у вас немає сил, бажання або часу, то не змушуйте себе. До того ж перед ранковою пробіжкою потрібно дати організму час прокинутися, потім бажано поснідати, почекати хвилин 40, поки засвоїться їжа, і тільки потім займатися фізичними вправами.

Управління емоціями. Для людини дуже важливо не тільки те, що вона робить, але і те, що вона відчуває. Всі ми можемо потрапляти в непрості ситуації, але стрес тільки погіршує самопочуття, а не допомагає розв'язувати проблеми. Психологи радять не впадати у відчай, а пам'ятати про те, що ми самі керуємо своїм життям. Невдачі варто розглядати як досвід, з якого треба витягти корисні уроки.

І ще: Чому танцювати корисно для здоров'я